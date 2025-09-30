Agustín Selfa, jubilado con 47 años cotizados: "Empecé con 15 años y cobro 800 € de pensión por una vida de trabajo"

La jubilación en España sigue marcada por un calendario cada vez más exigente. Hoy, quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses, pueden retirarse a los 65 años.

Pero si la carrera laboral ha sido más corta, la edad oficial se retrasa hasta los 66 años y ocho meses. Y esto no acaba aquí: en 2027, la edad legal de jubilación alcanzará los 67 años, un umbral que pone en alerta a los españoles.

Los datos confirman este escenario. Según Funcas, el 87% de la población rechaza la idea de seguir trabajando hasta los 70.

De hecho, seis de cada diez preferirían retirarse antes de los 67 años, mientras que casi tres de cada diez contemplan una idea intermedia.

Es decir, seguir en activo después de jubilarse, combinando un empleo parcial con la pensión que le correspondería.

Agustín Selfa es un hombre que comenzó a cotizar a los 15 años en una empresa de cerrajería hasta que fue llamado por el servicio militar obligatorio.

Durante esos meses no cotizó, y cuando regresó trabajó en varias empresas para acabar siendo autónomo años después.

El empleo que escogió como autónomo fue la fotografía. ¿El motivo? Buscando poder mantener a su familia.

Pero eso no es todo. También ejerció como concejal durante dos años, período que, según denuncia, la Seguridad Social no le ha reconocido para su pensión.

"Tengo cotizados 47 años, pero la Seguridad Social me penalizó al jubilarme y mi pensión quedó en 740 euros, a pesar de haber cotizado el máximo como autónomo los últimos diez años", explica.

Gracias a recientes reivindicaciones, actualmente percibe 810 euros, pero considera que aún hay tiempo que no se le ha reconocido.

"Sigo luchando porque se me reconozcan mis derechos y el tiempo que estuve en el servicio militar obligatorio", expone.

Este no es el único caso que existe. Varios pensionistas han denunciado a través de las redes sociales que, aun habiendo dedicado toda su vida al trabajo, reciben pensiones que no reflejan su esfuerzo. "Es injusto cobrar tan poco después de toda una vida de trabajo", afirma.

Las pensiones, a debate

Una pensión de jubilación es la cantidad de dinero que recibe una persona cuando deja de trabajar al alcanzar la edad legal de retiro.

Para poder acceder a ella, es necesario haber cotizado previamente a la Seguridad Social, que es el organismo encargado de gestionar las pensiones en España.

El objetivo de la pensión es garantizar ingresos estables que permitan mantener un nivel de vida digno durante la vejez cuando la actividad laboral termina.

Sin embargo, no todos los jubilados logran vivir con tranquilidad. El alto coste de la vivienda, el apoyo a familiares o la pensión insuficiente hacen que al final de mes se acumulen una serie de gastos que hacen que la pensión no llegue para el día a día.

"Ser una jubilada no es nada fácil"

Agustín no es el único en esta situación. Elena, una jubilada de Málaga, confiesa que "ser una jubilada no es nada fácil".

Tras una vida dedicada a trabajar, también echa en falta un poco más de dinero para los pensionistas.

"Con 700 euros que cobro no me da para llegar a fin de mes", asegura. Elena no se queda callada. La pensionista confiesa que "cada día, los jubilados tenemos menos ayuda".

"Pagamos impuestos toda la vida y trabajamos como burros para una vejez tranquila, y al final nada", lamenta la mujer.