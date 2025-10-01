Paco Carrasco, jubilado con 45 años cotizados: "Tuve que empezar a trabajar con 13 y ahora tengo que ajustarme"

A sus 83 años, Francisco Carrasco mira atrás y reconoce que su vida ha estado marcada por el trabajo y el esfuerzo que le llevaron a recorrer España y parte del extranjero.

Trabajó durante 45 años. Empezó muy joven y con el tiempo llegó a ocupar cargos de responsabilidad en una gran compañía alemana de ingeniería y tecnología.

Sin embargo, al llegar la jubilación, tuvo que reorganizar su día a día y adaptarse a un estilo de vida muy distinto al que hasta ahora había conocido.

"Tuve que empezar a trabajar con solo 13 años, en lo que iba saliendo", cuenta Francisco a EL ESPAÑOL. Un año después, a los 14, le llegó una gran oportunidad: entrar como aprendiz en una multinacional.

Sin embargo, Paco, como le conocen sus amigos, no se conformó con ese primer puesto y poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en delegado en Andalucía.

Más adelante, llegó a ser director de una sucursal en Sevilla y también secretario del consejo de la empresa en España. "Tuve la suerte de viajar mucho, conocer gente y disfrutar de mi trabajo. Buenos recuerdos, años muy intensos y haciendo lo que me gustaba", recuerda con una sonrisa.

Sin embargo, a los 60 años llegó su prejubilación. "Fue un cambio grande, pero aún tenía ganas de hacer cosas, así que monté una ferretería". La mantuvo hasta los 65, momento en el que decidió retirarse por completo, iniciando una nueva etapa en su vida.

Condicionado por la pensión que recibe cada mes, Paco intenta llevar su vida de la mejor manera posible. "Ahora me entretengo con el bricolaje, el ordenador y algunos viajes", explica, mientras admite que vivir con una pensión hoy en día no es pan comido.

"Por jubilarme antes, me redujeron un 35%, así que he tenido que reajustarme". A pesar de ello, no pierde el ánimo: "Me he adaptado y disfruto de mi familia, que es lo más importante".

Y es que, aunque su situación no es de las peores, ya que "al mes vivo con la pensión", sumada a los ahorros que logró reunir durante sus más de 45 años de trabajo, no todos los jubilados pueden decir lo mismo.

"Hay pensiones que no llegan ni a 800 euros. ¿Cómo vive alguien así pagando alquiler, luz, medicinas, ayudas...? Es imposible", lanza Paco con indignación.

Por eso, su mensaje para los jóvenes es muy claro: "Que luchen por lo que quieren y, si pueden, que elijan un trabajo que les guste. Y que no se olviden prepararse para la jubilación, porque aunque ahora la vean lejos, llega antes de lo que uno cree".