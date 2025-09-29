Una joven española no se corta: "Si un jubilado no necesita su pensión, que renuncie a ella. O pensamos en todos o nada"

Imagen de Paloma Martín y una imagen generada por IA de un jubilado. Gemini

Entre una incertidumbre política constante, una inflación en el precio de la vivienda y unas condiciones laborales precarias, son muchos los jóvenes que se alzan a reclamar una defensa de una mejor calidad de vida.

Sin embargo, lo que suelen recibir como respuesta es la crítica de generaciones mayores, como la boomer, defendiendo su calidad de vida y la carencia de esfuerzo para conseguir las cosas.

Así, este tema controversial llegó a LaSexta Xplica, donde mayores y jóvenes se citaron a debatir, entre ellos la joven Paloma Martín, que no dudó en plantear una serie de soluciones para aliviar el bienestar de los jóvenes.

La incertidumbre de los jóvenes

Los jóvenes en España viven una realidad llena de desafíos: precariedad laboral, sueldos bajos y dificultades para acceder a una vivienda. La inestabilidad económica condiciona sus decisiones y limita la planificación a largo plazo.

Además, deben enfrentarse a la percepción social que les rodea. La generación boomer a menudo critica a los jóvenes, acusándolos de falta de esfuerzo o de ser conformistas, sin reconocer las barreras estructurales que enfrentan.

Esta combinación de obstáculos económicos y juicios externos genera frustración, ansiedad y sensación de injusticia. Muchos sienten que, aunque se esfuerzan, las oportunidades para progresar son limitadas y difíciles de alcanzar.

En este contexto, los jóvenes buscan nuevas formas de resiliencia y adaptación, desde la economía colaborativa hasta proyectos de emprendimiento, mientras intentan equilibrar sus aspiraciones con un entorno que a menudo parece no entenderlos ni apoyarlos.

Por ello, LaSexta Xplica decidió darles voz y contó con Paloma Martín, una joven, a defender la postura de este segmento poblacional.

"Siempre ha habido gente que se ha esforzado más o menos, pero antes incluso el que se esforzaba menos podía tener un coche, una casa y una vivienda", afirmó la joven, ante las críticas de que los jóvenes no se esfuerzan, en comparación a épocas pasadas.

Martín mantuvo su punto, indicando que los salarios reales "llevan estancados 25 años". "Antes con un sueldo vivía una familia, ahora con dos sueldos no llegas ni a final de mes", afirmó.

Por esa razón, ante este problema, la joven no dudó en plantear soluciones: "¿Cómo nos podéis ayudar? De muchas maneras. Para empezar, evitando este tipo de debates y de justificaciones con el divertimento. Eso, lo primero. Evitemos este conflicto para enfrentarse a los jóvenes".

Su siguiente resolución pasó por el problema de la vivienda. "También, si tenéis pisos en propiedad y, en vez de decir es mi piso y lo puedo poner a 2.700 euros... Si sabes que el piso vale 1.600 euros, empezad a ser solidarios y bajar los alquileres", señaló.

El siguiente planteamiento de Paloma generó bastante controversia en el plató del programa, debido al contenido crítico con las pensiones de su mensaje.

"Si cobráis una pensión contributiva o de viudedad y no la necesitáis porque tenéis patrimonio, renunciad a ella. Si no la necesitáis, renunciad. En vez de pensar en yo, yo y yo...o empezamos a mirar por todos o las cosas no van a funcionar", comentó la joven.

Ante el enfado del resto de ponentes, Martín apuntó por qué considera que el estado de bienestar hoy en día está roto: "La deuda pública es un 100% del PIB y si tenemos en cuenta los pasivos de las pensiones, es un 600% del PIB. ¿Cómo podemos pensar que las cosas están bien?".

Para finalizar su participación, la joven devolvió la atención del micrófono abordando el problema de la brecha generacional que afecta al país hoy en día.

"Y por último, la brecha generacional no es culpa de nadie y nadie está culpando a los boomers. Dejad de culpar a los jóvenes, esto no va de abuelos contra nietos, va de pasado contra futuro. El pacto social está roto y hay que crear uno nuevo", sostuvo Paloma Martín.