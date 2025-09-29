Un emprendedor español en República Dominicana: "Pasé de vivir en Madrid a pagar 1.000 euros al mes por un chalet"

Cambiarlo todo no siempre es fácil, pero cada vez son más los españoles que buscan en otros países lo que les resulta difícil alcanzar en el suyo: calidad de vida y nuevas oportunidades laborales.

Ese es el caso de Jordi Serra, un emprendedor que dejó atrás Madrid para instalarse en Punta Cana, República Dominicana.

"Necesitaba un cambio. Llevaba 15 años en Madrid y quería un proyecto donde hiciera cosas nuevas", relata ante los micrófonos del canal de YouTube DiegoRevueltaTV.

De Carabanchel a Punta Cana

Ese salto lo encontró en una isla donde el clima ronda en torno a los 27 grados todo el año y la vida transcurre con un ritmo muy diferente.

El contraste de precios fue una de las primeras sorpresas que se llevó al instalarse. "Un piso en Carabanchel, de tres habitaciones, estaba pagando unos 1.500 euros, y aquí, en una casa con piscina y jardín, estoy pagando unos 1.000 euros aproximadamente", señala.

No se trata de un apartamento cualquiera, sino de un chalet de 350 metros cuadrados, con dos plazas de parking y espacios abiertos que invitan a disfrutar del sol.

Tal y como detalla Jordi, en Punta Cana se puede encontrar todo tipo de ciudadanos y sueldos. "Hay desde millonarios hasta haitianos, quienes trabajan por salarios de menos de 200 dólares al mes", explica.

Diego Revuelta y Jordi Serra. Diego Revuelta Youtube.

Además, explicó que el salario medio ronda los 400 dólares y la economía se orienta de manera muy marcada hacia el turismo.

Sin embargo, lo que más destaca Jordi de toda esta experiencia es la forma en la que ha cambiado su vida.

"He mejorado mi calidad de vida en todos los aspectos", asegura. Esto también ha influido en su trayectoria profesional.

De trabajar en proyectos vinculados a espectáculos, ha pasado ahora a emprender con la meditación y el acompañamiento espiritual.

"Me dedico a acompañar a la gente, a encontrar una sanación espiritual y de salir de ese piloto automático para tomar decisiones conscientes", subraya.

"Por 12 horas cobramos más de 10.000 euros al mes"

La historia de Jordi no es un caso aislado. Cada vez más profesionales deciden explorar destinos donde los costes sean menores y la calidad de vida mucho mayor.

Una pareja de españoles que lleva cinco años en Australia ha documentado su experiencia trabajando en el algodón.

"Solemos trabajar 12 horas y nos pagan a 32 dólares australianos (17,97 euros) las primeras 7 horas y media. Luego, 45 dólares australianos (25,27 euros) las siguientes 2 horas y el resto 58 dólares australianos (32,57 euros)", calculan los españoles

Otro caso es Daniel, un joven que desde hace años viaja entre España y Suiza trabajando en un hotel. Según detalla, por tres meses de trabajo continuo, "vuelvo con más de 7.000 euros".

Viajar, ver nuevos lugares, y sobre todo, ganar un buen sueldo son razones suficientes para los que deciden salir al extranjero.

Pero eso sí, siempre con planificación, mucha responsabilidad y ganas de trabajar; cualidades que marcan la diferencia en cualquier trabajador.