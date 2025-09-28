Yanira (32 años), heredera de una vivienda: "No es viable independizarse, un piso de una habitación cuesta 200.000€"

Yanira de la Fuente y una vivienda en venta generada por IA. Telecinco/Gemini

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta semana un nuevo plan de ayuda económica para los menores de 35 años.

Se destinarán 30.000 euros para estos jóvenes que busquen una vivienda de alquiler con opción a compra.

Sin embargo, esta iniciativa no aplica a todo el mercado inmobiliario, ya que tiene ciertas condiciones. Las viviendas habilitadas para esta ayuda solo son aquellas con algún tipo de protección oficial.

Pese a esto, la situación de la vivienda en España va a seguir siendo uno de los principales problemas de los jóvenes. Y es que el 65% de ellos vive con sus padres o depende económicamente de ellos.

Este era el caso de Yanira de la Fuente, una joven de 32 años que ya no vive con su madre gracias a un piso que heredó su suegra.

En este contexto, heredar se convierte en una de las vías que pueden tener los jóvenes para acceder a una vivienda.

"Mi suegra ha heredado el piso y nos lo ha dejado a mi pareja y a mí", explica Yanira en El programa de Ana Rosa.

La hipoteca ya estaba pagada, por lo que no tienen que hacerse cargo de ella. "Nosotros pagamos nuestros gastos, luz, agua, gas, comunidad, IBI, etc", asegura.

Antes de mudarse con su pareja al piso, estuvo mirando para independizarse y la situación es muy crítica: "De vez en cuando echaba un vistazo y la situación no es nada viable".

Yanira vive en el distrito madrileño de Vicálvaro. "Si quieres comprar, la oferta asequible que hay son pisos de unos 40 o 45 metros cuadrados de una habitación que no bajan de los 200.000 euros", afirma.

La joven cuenta que lleva muchos años trabajando y anteriormente pagaba la vivienda junto a su madre.

"Estaba a gusto allí, pero todos queremos en algún momento dejar de vivir con nuestros padres, es lo suyo", comenta la joven. Yanira reconoce que tiene "muchísima suerte" por tener una vivienda con la situación actual.