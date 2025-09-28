Revisa tus bolsillos si tienes monedas de plata de 2.000 pesetas: este es el valor que tienen en la actualidad

Fue en el año 1994 cuando, junto a las pesetas habituales, los españoles tuvieron en sus manos una moneda de plata de 2.000 pesetas. Tal fue el interés que acudieron a los bancos para hacerse con ella. Algunos como curiosidad. Otros, como una inversión de cara al futuro.

Entre sus características, son monedas que conmemoran algún tipo de acontecimiento histórico o efeméride. Algo que suele ser bastante común en numismática.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) siguió con esta tendencia hasta el año 2001. Entonces, con la llegada del euro, cambió el valor de estas monedas de plata, pasando de ser de 2.000 pesetas a 12 euros.

La plata de las monedas

Estas monedas de 2.000 pesetas de plata se adquirieron en los bancos, como se ha dicho. Y las entidades financieras se las ofrecían a los clientes dentro de unas bolsitas de plástico.

Este era el envase más normal aunque también se podían tener dentro de una cartera numerada donde había un texto explicativo sobre el hecho que se conmemoraba en la moneda en cuestión.

La última de las monedas de plata de 2.000 pesetas, del año 2001. Pixabay

Otra característica de dichas monedas es que todas ellas comparten el mismo anverso. Y el mismo no es otro que el busto del hoy rey emérito, Juan Carlos I. Con el paso del tiempo, hubo alguna que otra innovación.

Así, y a partir de 1998, dicho reverso incorporó lo que se conoce como gráfila. Es decir, un elemento decorativo que rodea el diseño de la moneda. El mismo puede ser un círculo de puntos, líneas dentadas o línea continua.

Y en la última de las monedas emitidas, la de 2001, el anverso no estaba compuesto sólo por la imagen de Juan Carlos I. En dicha moneda, compartió protagonismo con la reina Sofía.

Hechas estas aclaraciones, las características de la primera de las monedas, y las siguientes, fueron: plata de ley 925 y 18 gramos de peso. Por tanto, la moneda tiene 16,65 gramos de plata. El diámetro es de 35 mm y el grosor de 2 mm.

El valor de las monedas de plata de 2.000 pesetas

Antes de entrar en detalle sobre su valor, conviene recordar cuáles fueron los motivos que aparecen en el reverso de las mismas.

Así, en el año 1994, la moneda se dedicó a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que se celebró en Madrid.

En 1995 se dedicó a la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea (UE), con el Palacio Real de Madrid en su reverso.

Un año después, se conmemoró el 250 aniversario del nacimiento de Goya, con la imagen de ‘La maja vestida’.

Ya en 1997, el homenaje fue a otro ilustre español, en este caso, de la literatura: el 450 aniversario del nacimiento de Miguel de Cervantes. Como era lógico, fueron don Quijote y Sancho Panza los protagonistas.

Y, en 1998, el hecho relevante fue el 400 aniversario de la muerte de Felipe II (y la imagen, la del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial). Al año siguiente, que fue Año Santo Xacobeo, aparece la imagen de un peregrino.

Y, en 2000, conmemoró el 500 aniversario del nacimiento de Carlos I de España y V de Alemania (su busto aparece en la misma).

La última de la serie, y como no podía ser menos, se dedicó al fin de la peseta. En el diseño, una vuelta a los orígenes: Hispania recostada, el diseño de la primera moneda que se hizo en pesetas (5 pesetas de 1869).

La primera de las monedas de 2.000 pesetas de plata, acuñada en 1994. Pixabay

En total, la tirada de todas estas monedas supera la friolera de 27 millones de unidades que fueron a parar a los bolsillos de los españoles.

Fruto de esta elevada cantidad, su valor a pesar del paso del tiempo no ha aumentado mucho. Eso sí, su valor mínimo es el del valor del contenido en plata.

Dicho esto, y al ser muy fáciles de conseguir, su valor oscila entre los 14 y los 20 euros. Dependerá de su estado de conservación y de su presentación.

Si se presenta en cartera, se pagará más que si se hace en la bolsita de plástico, o suelta. Eso sí, puede darse con algún coleccionista que esté dispuesto a desembolsar algo más.