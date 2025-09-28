Carmen Lomana, con más de 50 años cotizados, muy rotunda: "Jubilarse es de viejos, solo me retiraré cuando..."

La edad de jubilación en España se encuentra actualmente en los 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses. Si has cotizado menos la edad legal está en 66 años y ocho meses.

Este límite continuará alargándose en los próximos años, llegando a alcanzar los 67 años en 2027. Una cifra que no gusta a la mayoría de los españoles.

Aunque hay muchos ciudadanos que eligen seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. Es el caso de Carmen Lomana.

La colaboradora de televisión ha cumplido 77 años en agosto y parece rechazar su retirada de los platós.

Lomana colabora en diferentes programas, como Y ahora Sonsoles de Antena 3, La Roca de La Sexta y D Corazón en La 1.

Precisamente en el espacio de Nuria Roca dejó en 2023 unas llamativas declaraciones sobre la jubilación.

"Eso de jubilarse es de viejos, yo no", expresó con vehemencia la colaboradora, para sorpresa de sus compañeros.

Carmen Lomana desveló cuál será el momento en que se retirará: "Cuando me echéis a patadas, o esté cansadísima o cuando me aburra y no me haga feliz venir aquí, o ir a la radio, o hacer cosas que me fascinan".

En este sentido, la leonesa también explicó dónde quiere estar una vez se retire. "Cuando sea bastante vieja, que yo no sé cuándo será eso, por favor que me lleven a Nueva York y que me suelten en la Quinta Avenida", comentó.

"Para gastártelo todo, Carmen", interrumpió Nuria Roca. "No, no, no. Para tener muchísimos impulsos. Y para no atontarme", matizó la colaboradora.

"Nunca me iría a vivir a un pueblo, al campo, a cuidar gallinas. No. Yo quiero ciudades con mucha energía", concluyó en su intervención.

Carmen Lomana también fue noticia recientemente por su opinión sobre la pensión de viudedad, que cobra desde hace 25 años. "La cobro por todo lo que cotizó mi marido, no quiero renunciar a ella, me pertenece", explicó en Y ahora Sonsoles.

La empresaria comenzó su trayectoria profesional en el Banco Santander en Londres tras estudiar Filosofía y Letras. Y más tarde entró en el mundo del coleccionismo de alta costura.

"Desde entonces llevo cotizando a la Seguridad Social, no sé cuántos años llevaré, 40 o 50", aseguró Lomana, que empezó a trabajar con solo 19 años y, a sus 77, tiene cuerda para rato.