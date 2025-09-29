Carlos González-Novo (26), empresario en España: "A quien quiera emprender, más que un consejo le deseo suerte"

Con tan solo 26 años, Carlos González-Novo y Fernando Robina han fundado en Madrid su propia empresa, DiLio Capital, dedicada a uno de los sectores más demandados hoy en día en la sociedad: el mercado inmobiliario.

En su primer año de actividad, la compañía espera "superar el medio millón de euros en facturación", una cifra que refleja el rápido crecimiento de un proyecto creado desde cero por dos jóvenes cuya única experiencia previa había sido como empleados.

Sin embargo, pronto supieron que su destino no iba a ser ese y tal y como comienza explicando Carlos a EL ESPAÑOL decidieron "tirarse a la piscina" para dar su gran salto: "Nos dimos cuenta de que queríamos que nuestro trabajo y los resultados dependieran directamente de nuestro rendimiento y eso solo nos lo daba emprender".

Tras pensarlo e investigar el sector, ambos lo tuvieron claro. Y es que el mercado inmobiliario les resultaba cercano gracias a los contactos y oportunidades que habían ido generando en sus primeros años de trabajo.

"En este sector contábamos con un networking que nos abría la entrada y que nos permitió desarrollar nuestra idea inicial", explica Fernando Robina.

Su propuesta se centra en el papel de bróker inmobiliario, un término cada vez más escuchado, pero poco conocido por la mayoría.

Sin embargo, ellos nos lo aclaran y explican que es algo más simple de lo que muchos suelen creer: "Por lo menos como nosotros entendemos el término, o como hacemos nosotros uso de él, es el de ser consultores de nuestros clientes. Asesoramos y acompañamos en todo el proceso, desde que surge el proyecto hasta que se cierra la operación".

Aunque muchos se sorprenden con su edad, cuentan que no ha sido un freno para ellos y que el hecho de ser tan jóvenes además de ser un reto ha sido una gran oportunidad.

Tal y como explica Robina, al inicio tuvieron que enfrentarse a la desconfianza de algunos, sin embargo, pronto lograron darle la vuelta.

"Por supuesto que es un reto muy difícil empezar, pero nosotros teníamos claro cómo y con quién podíamos operar sin que la edad fuese una limitación, y eso nos abrió muchas puertas que han derivado en lo que hoy estamos construyendo", relata el empresario.

De hecho, confiesan que para ellos, la edad, "ha sido una ventaja". Y es que "desde el inicio hemos enfocado DiLio en un proyecto a largo plazo, enfocado en satisfacer siempre las necesidades de nuestros clientes".

Sin embargo, como todo emprendedor, han sabido transformar los errores en aprendizajes. Un gesto sencillo, pero decisivo, que abre el camino para que el proyecto pueda alcanzar el éxito.

Uno de los más importantes fue querer tenerlo todo desde el minuto cero. "El error fue intentar abarcar demasiado. Hemos aprendido que es fundamental seleccionar bien los proyectos, tanto para poder dar el mejor servicio posible como para asegurarnos de que son los que realmente aportan mayor rendimiento y valor", explica Carlos.

Y es que su objetivo lo tienen claro. Ahora toca seguir consolidando la marca y crecer paso a paso, "sin prisas".

"Nos enfocamos en nuestro modelo de negocio y queremos seguir mejorándolo. La idea es hacer crecer el equipo e ir perfeccionando, paso a paso, aquello que ya nos funciona", confiesa Robina.

Así que, a quienes dudan de la capacidad de los jóvenes para liderar negocios de este nivel, ellos saben que respondedles: "Les diríamos que la madurez se demuestra con hechos, no con años".

Por ello, no dudan en enviar un mensaje a todos los de su edad que comparten ese pensamiento. Y es que saben que "quien quiere emprender suele tirarse a la piscina; por eso, más que un consejo, le desearíamos suerte y, sobre todo, que nunca le falte trabajo".

Mientras tanto, ambos siguen concentrados en el día a día, con la seguridad de "superar el medio millón de euros de facturación", ya que como dicen, "eso no se consigue con prisas, sino con mucho trabajo y visión".