Un jubilado, con 47 años cotizados, no se corta sobre su pensión de 2.200 euros: "Podría ser más alta"

Muchos jubilados, tras años de trabajo, esperan disfrutar de su retiro recibiendo cada mes la pensión de la Seguridad Social.

Esta prestación les permite cubrir sus necesidades básicas y mantener, cada día, cierta estabilidad económica.

La pensión media en España ronda los 1.507,5 euros mensuales. Pese a esta cantidad, hay varios factores que determinan el monto real que cobra un jubilado por sus años trabajados.

Un profesor catedrático de Psiquiatría, que continúa ejerciendo su labor a pesar de estar jubilado, confesó ante los micrófonos de El Intermedio, que cobra una pensión de alrededor de 2.200 euros.

El hombre, que vive en uno de los barrios más ricos de su ciudad, continuó relatando su realidad: "Soy profesor catedrático de Psiquiatría y además estoy becado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", señaló.

Un jubilado ante los micrófonos de 'El Intermedio'. 'LaSexta'.

Aunque su nómina sobrepasa los 2.000 euros, el jubilado confiesa no sentirse del todo cómodo con esta cantidad, ya que, sin tapujos, confesó que "podría ser más alta por todo lo que he hecho".

La pensión de este jubilado es considerablemente superior a la media. Sin embargo, si se cambia el ambiente a otro barrio con un poder adquisitivo inferior, todo cambia.

"Es trabajar para morir"

En el mismo reportaje del programa se expuso un caso más: un pastelero de un barrio 'obrero' cuya pensión "no llega a los 900 euros y he cotizado 45 años".

Respecto a su pensión, el hombre confesó que "esto es trabajar para morir, porque si no puedes comer, no puedes vivir, ¿qué más da?".

Un jubilado ante los micrófonos de 'El Intermedio'. 'LaSexta'.

Lo cierto es que no todos los jubilados viven el retiro de la misma manera. Mientras, algunos profesionales con sueldos altos acceden a pensiones que les permiten mantener un buen nivel de vida; otros, apenas llegan a fin de mes.

A esta desigualdad se suma el aumento del coste de vida. La subida de precios en alimentos, vivienda o energía hace que cada euro cuente, y quienes cobran pensiones más bajas sienten con más dureza esa presión.

Los cambios en la jubilación para 2026

De acuerdo a Víctor Arpa, abogado laborista, en 2026 las reglas del juego cambiarán. "La edad de jubilación será de 66 años y 10 meses, salvo que tengas 38 años y tres meses cotizados o más", explica a través de sus redes sociales.

Este no es el único cambio. "Hasta ahora, se miraban los últimos 25 años cotizados. A partir del próximo año, empieza un sistema dual con dos opciones", señala.

La primera será mantener el cálculo con los últimos 25 años trabajados, como hasta ahora. La segunda, en cambio, permitirá elegir los mejores 27 años de cotización dentro de los últimos 29.

¿Qué supone esto? Que si en tu trayectoria laboral acumulaste periodos con sueldos bajos o incluso etapas de desempleo, esos años podrán quedar fuera del cómputo, lo que se traduce en una pensión más elevada, explica Arpa.

Pero las novedades no acaban ahí. Tal y como recuerda el abogado y laborista, la base máxima de cotización seguirá incrementándose cada año, vinculada a la inflación y con un añadido de 1,2%.

Además, se ha creado la llamada 'cuota de solidaridad', una aportación extra que afecta a los salarios por encima de esa base máxima: arrancó en 2025 con un 1% y aumentará de forma progresiva hasta alcanzar el 6% en 2045.