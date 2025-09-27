Un joven español de 33 años que vive en Dubái: "Aquí te jubilas a los 52 años con sanidad y educación gratis"

Con tan solo 33 años, Alex Huertas ya puede presumir de logros que muchos tardan toda una vida en alcanzar.

Ha vendido más de medio millón de gafas de sol en todo el mundo, ha aparecido en la lista Forbes como uno de los jóvenes emprendedores más influyentes de Europa y, además, ahora vive en Dubái sin pagar IRPF.

Huertas es cofundador de Northweek Sunglasses, una marca que nació en 2013 junto a su amigo Héctor Rey en la costa de Barcelona.

Lo que empezó como un pequeño proyecto se ha convertido, hoy en día, en una startup de referencia en el sector.

Su éxito llamó la atención de Hawkers, que en 2016 compró la compañía. Desde entonces, Alex dirige Northweek dentro de un conglomerado internacional de marcas.

Y su vida, sin duda, ha cambiado de escenario: de la playa de Barcelona a la ciudad de los rascacielos y las oportunidades, Dubai.

"Es un país en desarrollo y sin impuestos"

A través de sus redes sociales, Huertas comparte cómo funciona un modelo que, a primera vista, puede sorprender.

"Este país funciona de las mil maravillas. Es un país seguro, de buena gente. Es un país de desarrollo y que no tiene impuestos", confesaba el joven empresario a través de sus redes sociales.

Según explica, los ciudadanos emiratíes tienen derecho a una pensión a cambio de aportar solo el 5% de su salario, siempre que hayan cotizado 26 años o hasta cumplir 52.

"En cambio, nosotros, como extranjeros, no pagamos nada de nuestro sueldo... pero tampoco recibiremos pensión alguna. Aquí lo tienen parecido a España, pero mucho mejor: sanidad y educación gratuitas, además de otros muchos subsidios", añade.

Cómo se jubilan en Dubái

En Dubái, el sistema de pensiones funciona de manera muy diferente a lo que conoce en España y depende mucho de si eres ciudadano emiratí o extranjero.

Para los ciudadanos emiratíes, existe un sistema de seguridad social gestionado por el General Pension and Social Security Authority (GPSSA).

Tanto el trabajador como la empresa aportan al fondo: el empleado un 5% de su salario y el empleador un 12,5 %.

A cambio, los ciudadanos reciben pensión al jubilarse, prestaciones por incapacidad e incluso cobertura en caso de fallecimiento.

Mientras que los trabajadores extranjeros, que forman la mayoría de Dubái, no tienen acceso a este sistema estatal. Su 'pensión' principal es la indemnización por despido, que depende de los años trabajados y del salario final.

Esto se traduce en: 21 días de salario por cada año durante los primeros cinco años y 30 días por año a partir del sexto, con un límite de dos años de sueldo.

Así, Huertas aprovecha su día a día para compartir sus conocimientos en redes sociales, enseñando a otros cómo emprender desde cero.

Todo mientras disfruta de Dubái, una ciudad moderna y segura, con infraestructura de primer nivel y una fiscalidad que atrae a aquellos que buscan crecer.