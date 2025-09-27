Javier Linares, asesor financiero, sin rodeos: "Si ahorras 500 € al mes son 6.000 € al año, invirtiendo ganarías..."

Aunque no es sencillo en todos los casos, ahorrar una parte de los ingresos mensuales puede llegar a acercarnos al disfrute de esa libertad financiera que muchos desean, y gracias a los consejos de expertos como Javier Linares, podemos saber la mejor manera de hacerlo.

El asesor financiero ha compartido una publicación a través de su cuenta de Instagram (@soyjavilinares) en la que explica lo que se puede llegar a conseguir con ahorrar 500 euros al mes, lo que llevará a poder tener 6.000 euros en el banco en el banco.

Sin embargo, recalca que, si en lugar de dejar ese dinero parado en la cuenta bancaria, se invierten los 500 euros al mes, en un año los ingresos serán mayores y alcanzarán los 6.225 euros a lo largo de un año, lo que supone un extra de 225 euros que nunca vienen mal.

Además, hace hincapié en que, si se mantiene ese hábito de ahorro a lo largo de 35 años, con 500 euros al mes se conseguirán ahorrar 210.000 euros. Esta no es una cifra nada desdeñable, pero si se invierte con una rentabilidad media del 8%, se pueden llegar a superar los 1.146.000 euros.

Una persona joven tiene a su disposición muchas posibilidades para llegar a generar grandes ingresos económicos, y es algo que asegura Javi Linares, que está al alcance de casi todos, aunque esto implica hacer varias cosas de forma correcta.

Para conseguir el éxito a nivel económico no todas las inversiones son económicas, sino que otras tienen que ver con uno mismo y con el tiempo invertido. Para empezar, asegura que no se necesita dinero para comenzar, pero es parte de la estrategia de invertir en uno mismo.

Esto implica conseguir lo que considera una habilidad de alto valor, por la que otras personas estén dispuestas a pagar mucho dinero, y es que el asesor financiero e inversor insiste en que no quiere engañar a sus seguidores y que "no vas a hacerte rico invirtiendo".

En este sentido, explica que aquellas personas que ganan mucho dinero invirtiendo es porque tienen una fuente principal de ingresos que hace posible que puedan destinar dinero mensualmente a sus inversiones.

Por lo tanto, insiste en la necesidad de adquirir una habilidad destacada, con la que poder ser uno de los mejores en un sector apropiado. Sin embargo, un grado o certificación solo es el comienzo de una carrera profesional.

Adquisición de activos que crezcan en valor

Más allá de invertir en la formación de uno mismo y la adquisición de una habilidad, Linares sugiere cambiar el dinero por activos que crezcan en valor, y es que hace hincapié en que el dinero que se recibe por el tiempo que se trabaja, pierde valor cada segundo.

Para evitar que esto suceda, se deben cambiar los billetes por activos, y aunque pueda parecer que invertir es peligroso, hacerlo en opciones como fondos indexados o en inmuebles. En su caso, considera que la mejor opción son los primeros, donde se pueden invertir desde apenas 10 euros al mes.

De esta forma, el dinero que se ha ganado se podrá cambiar por activos, que son partes de empresas que podrán crecer a un buen ritmo. Históricamente, un 8% anual tras la inflación, lo que permitirá invertir 500 euros al mes y alcanzar en 35 años un millón de euros.

El consejo de Javier Linares es el de tratar de ponerse el objetivo de tener 100.000 euros lo antes posible, y durante ese proceso para alcanzarlo, dejar de lado cualquier idea de comprar una vivienda o cualquier otro asunto.

Esta recomendación tiene que ver con el hecho de que "esos 100.000 euros son tu ticket a la tranquilidad financiera el resto de tu vida". Explica que cuánto antes se tengan invertidos, antes comenzará a trabajar en el interés compuesto.

El asesor financiero explica que, cuanto antes se tengan invertidos, antes empezará a trabajar el interés compuesto, y pone el ejemplo de, si se consigue con 35 años, a los 60 años, esos 100.000 euros se convertirán en 700.000 euros, sin invertir ni un euro más.

Desarrollo personal

Más allá de los aspectos mencionados, el propio Javi Linares explica que la tercera inversión a realizar tiene que ver con el crecimiento personal, siendo importante crecer y cuidarse a uno mismo para poder triunfar tanto en la carrera como en los negocios.

En este sentido, destaca que, aunque hay personas que no dan importancia a estar en buena forma física, en vestir bien o en comunicar de una manera eficiente, todas estas y otras prácticas son fundamentales para poder disfrutar de un mayor bienestar.

Linares da especial importancia a la mejora de las habilidades sociales, el estilo y la salud, siendo esta última necesaria para poder mejorar todo lo demás. Además, las habilidades sociales son imprescindibles para trabajar con otras personas.

El experto destaca que, cuánto más en forma y más a gusto se sienta uno consigo mismo, mayor confianza tendrá y, por tanto, más posibilidades habrá de llegar lejos. "Los humanos nos sentimos atraídos por las personas con liderazgo y confianza, pero también aquellas que saben ser buenas personas y amables al mismo tiempo", afirma.

En conclusión, recomienda que cada uno trate de ser la mejor versión de sí mismo, trabajando en el desarrollo profesional y personal, y también tomando decisiones de inversión inteligentes.