Una española revela sus secretos para trabajar y vivir en Islandia: "Gano el doble o más de lo que ganaba en España"

Paula, una joven originaria de España, decidió cambiar las aguas cálidas del Mediterráneo por el gélido Atlántico Norte y trasladarse junto a su novio a Islandia, donde asegura que vivió “el mejor año” de su vida. La creadora de contenido narró en su perfil de TikTok ‘Paulatado’ el paso a paso que siguió para emigrar y encontrar trabajo en menos de un mes, experiencia que le permitió ahorrar más de 3.000 euros mensuales y que ahora inspira a otros viajeros que desean iniciar una nueva vida en el país nórdico.

Emigrar desde España: ¿cómo planificó su viaje?

El proceso, según contó Paula, comenzó con una planificación meticulosa. Ella y su pareja sabían que querían empleos no cualificados que les resultaran sencillos y bien remunerados, una opción común para quienes buscan trabajos de temporada en Islandia. “Queríamos ganar dinero sin complicarnos demasiado”, explicó, dejando claro que la prioridad era encontrar algo rápido y que les permitiera ahorrar.

Su estrategia arrancó con un mapa y una hoja de Excel. Usaron Google Maps para identificar los puntos del sur de Islandia que les resultaban más atractivos por su clima y cercanía con Reikiavik. Luego hicieron una lista con restaurantes, hoteles y negocios de hostelería que pudieran necesitar personal. El novio de Paula se encargó de recopilar toda la información: direcciones, correos electrónicos y números de teléfono. Con esos datos, prepararon el siguiente paso.

Ambos redactaron tres documentos clave en inglés: un correo base para presentarse, una carta de presentación más personal y sus currículums. “Queríamos que cada empleador supiera exactamente quiénes éramos y qué buscábamos”, relató la creadora de contenido. Esta fase fue crucial para llamar la atención de posibles empleadores en Islandia y aumentar sus probabilidades de éxito.

Contactos, entrevistas y el salto definitivo a Islandia

La pareja evitó los mensajes masivos y optó por escribir de manera individual a cada negocio, enviando entre 90 y 120 correos en total. En menos de tres semanas ya tenían varias respuestas y concretaron una entrevista telefónica. “Nos sorprendió que no respondieran tantos como pensábamos, pero era lógico: buscábamos algo muy específico, trabajar los dos y vivir en el mismo lugar”, explicó Paula.

Finalmente, recibieron la oferta que buscaban: un empleo que incluía alojamiento, lo que les permitió ahorrar más de 3.000 euros mensuales. Esta posibilidad de ahorrar y compartir la experiencia fue lo que convirtió su estancia en "el mejor año de su vida". En su perfil, muchos seguidores le preguntaron si aún conserva el Excel con los contactos, motivados por la idea de emprender un viaje similar.

La historia de Paula demuestra que emigrar desde España a Islandia no es imposible si se planifica de forma ordenada y estratégica. Su método, basado en la investigación, la personalización de cada solicitud y la constancia, es ahora un referente para quienes desean vivir una experiencia internacional que combine trabajo, aventura y estabilidad económica.