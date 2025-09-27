Una abogada con más de 30 años cotizados, rotunda sobre su pensión: "Cobraré 480 euros hasta que me muera"

La abogada María José Hípola y una abogada generada por la IA. Telecinco/Gemini

Calcular la pensión suele ser una actividad frecuente para los trabajadores que se acercan a la edad de jubilación. Tras realizar este cálculo, la abogada María José Hípola descubrió que solo le quedarán 480 euros.

Una situación que no solo le afecta a ella, sino a muchos más compañeros de profesión. La letrada ha denunciado esta situación en El programa de Ana Rosa.

María José pertenece al movimiento de abogados y procuradores J2. "No creo que pueda jubilarme a los 65 años, ni por asomo", asegura.

Su pensión de jubilación sería de 480 euros, una cantidad que considera insuficiente para vivir.

La abogada explica que ella y muchos de sus compañeros no están incluidos en el Régimen de Trabajadores Autónomos, sino que están obligados a cotizar a la mutualidad de la abogacía.

"Yo cobraría esa pensión a lo largo de toda mi jubilación, hasta que me muera", denuncia, y recalca que esa pensión no se revalorizaría con el tiempo.

Hípola afirma que lo más preocupante no es su situación personal, sino la de los compañeros que ya se están jubilando, los conocidos como la generación del baby-boomer.

Y es que estos profesionales solo les quedan dos opciones, según la abogada: "O seguir arrastrando la toga por los juzgados o vivir de la familia, subsistir viviendo de ellos".

En este sentido, María José considera "inviable subsistir con esos 480 euros" al mes. Y matiza que son incluso inferiores a una pensión no contributiva.

La abogada insiste en que no buscan "limosna", sino que se respeten sus derechos. "Nosotros hemos cotizado lo que en cada momento se nos ha solicitado", defiende.

Hípola ha aprovechado su intervención para convocar a sus compañeros a una manifestación que se celebrará este sábado 27 de septiembre a las 12:00 horas. Será en la Plaza de España de Madrid.

"La pasarela que nos está ofreciendo el grupo socialista es una pasarela excluyente que deja fuera a muchísimos compañeros", comenta. "J2 no se rinde", zanja la abogada.