WAH Show Madrid estrena su quinta temporada y reafirma su posición como referente mundial del entretenimiento

El espectáculo regresa a la capital con cambios y sorpresas para elevar la experiencia a otro nivel.

Madrid ha sido testigo de una noche para el recuerdo: este miércoles 24 de septiembre, WAH Show ha estrenado su quinta temporada en la capital, coincidiendo con su espectáculo número 1000. La gala ha sido solo un anticipo de lo que los espectadores van a poder vivir a lo largo de este año.

La velada, que ha contado con todo tipo de detalles –desde un pre-show a una gran alfombra roja–, ha estado dirigida por Anne Igartiburu, Ana Morgade y Pablo Carbonell. Pero no han estado solos, les han acompañado numerosas figuras del mundo del espectáculo, la cultura y la empresa.

Presentación quinta temporada WAH Show

Un sueño que empezó hace 10 años

Hace una década, dos creadores que venían de mundos muy diferentes se juntaron porque seguían un mismo sueño: crear una experiencia nunca antes vista en el mundo del espectáculo. El primer paso que dieron fue atreverse a juntar géneros que hasta entonces nadie hubiera dicho que casaban bien juntos: el jazz con la electrónica o el flamenco con el funja.

Tras estas pruebas dignas casi de laboratorio, nació Music Has No Limits, una compañía que subió a las tablas de sitios tan icónicos como Lincoln Center en Nueva York y pasó por los Carnavales de Venecia o Baja California. A pesar de todo lo que habían logrado, sentían que los teatros tradicionales limitaban su obra y ahí es como apareció IFEMA Madrid como el lugar perfecto para llevar su visión a otra dimensión.

La pandemia no les frenó. Después de meses de confinamiento, restricciones y ensayos sin descanso, en octubre de 2021 vio la luz WAH Show: una propuesta inmersiva nunca antes vista.

Un espectáculo para los cinco sentidos

El espectáculo de WAH Show

Este show, que ya ha conquistado a más de 500.000 personas, promete llevar al público a una nueva dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los cinco sentidos. WAH Show invita a todo aquel que se acerque a sus inmediaciones a dejar atrás el mundo tal y como lo conoce y a sumergirse en una experiencia donde la vida se celebra como nunca antes.

Pero WAH Show es mucho más que un espectáculo, es una experiencia inmersiva que une la música en directo, la gastronomía internacional y una impactante puesta en escena, para hacer de esta cita algo inolvidable.

La función se divide en tres actos. El primero comienza en el Food Hall, donde se pueden disfrutar de platos de todo el globo acompañados de actuaciones en vivo. Después, los asistentes se dirigirán hacia el corazón del show, el WAH Theatre, para dejarse sorprender por una actuación musical única.

Por último, llega la gran celebración, donde DJs y la fiesta se juntan en un ambiente único que convierte cada momento en algo irrepetible.

La quinta temporada: un show renovado y lleno de sorpresas

La fórmula que ha conquistado a miles de espectadores se renueva para seguir sorprendiendo. Esta quinta temporada aterriza con cambios en el setlist, números musicales inéditos y una propuesta gastronómica reinventada en el Food Hall, con sabores de todo el mundo que elevan la experiencia a otro nivel.

A pesar de las novedades, WAH mantiene intacta su esencia: la entrega absoluta a la música, el poder de sorprender a través de lo visual y lo sonoro, y la habilidad de conmover al público. Cada día ofrece algo nuevo, cada función es única y cada espectador se lleva un recuerdo que perdura para siempre.

Un referente mundial del entretenimiento

WAH Show Madrid

Para disfrutar de un espectáculo al más puro estilo Broadway, no hace falta viajar hasta Estados Unidos, basta con acercarse al Espacio WAH en IFEMA. Con una inversión de más de 20 millones de euros, un equipamiento técnico de cinco millones de euros y un recinto exclusivo de más de 5.000 m², WAH Show demuestra que no le tiene nada que envidiar a Las Vegas o al West End.

Su alcance internacional lo posiciona entre las experiencias más destacadas del mundo, habiendo recibido el reconocimiento Travellers’ Choice de Tripadvisor en 2023 y 2024, basado en las opiniones de quienes realmente lo han disfrutado.

WAH se ha consolidado como un espacio al que las empresas acuden a celebrar sus eventos corporativos. Su versatilidad, sus instalaciones de última generación y su propuesta artística innovadora lo convierten en el lugar ideal para marcas que buscan impactar y emocionar tanto a equipos como a clientes. Esta excelencia le ha valido el Premio Evento Plus al mejor espacio para eventos corporativos.

Entradas y horarios

WAH Show se representa de jueves a domingo en el Espacio WAH, Ifema Madrid:

Jueves a sábado: la función comienza a las 19:30 horas.

Sábados y domingos matinal: la función comienza a las 13:30 horas.

Entradas desde 41 euros y opciones VIP desde 91 euros, con pacas especiales para grupos y celebraciones, además de la posibilidad de diseñar experiencias a medida.

Las reservas pueden hacerse en su página web en www.wahshow.com o llamando al +34 910 736 201 en este horario: lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas y fines de semana y festivos de 9:00 a 21:00 horas.

Una experiencia que deja huella

Con mil funciones a sus espaldas y una quinta temporada que promete superar todas las expectativas, WAH Show se consolida como un referente cultural y de entretenimiento único en Europa. Quienes lo viven descubren un universo de sensaciones que permanecen en la memoria y en el corazón, confirmando que WAH es más que un show: es un recuerdo imborrable y una cita imprescindible para quienes buscan emoción, conexión y magia en estado puro.