Una pensionista española de 80 años no se corta y cuenta que hace algo "prohibido" para vivir: "No puedo sobrevivir de otra manera"

Una pensionista española viuda de 80 años reveló en una entrevista difundida por el usuario @soyjire4 en TikTok cómo logra sobrevivir pese a que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos básicos. La mujer confesó que, para salir adelante, recurre a una práctica que se considera prohibida, pero que le resulta inevitable.

¿Qué hace esta pensionista española de 80 años para poder sobrevivir?

La mujer explicó que recibe 840 euros de pensión, pero cada mes debe pagar 1200 euros de alquiler.

“Si no fuera porque puedo tener a dos chicas estudiantas en casa, no podría”, señaló ante la evidente falta de recursos. “No podría sobrevivir”, insistió la mujer de 80 años.

“Me gustaría tener un amparo por la edad que tengo... y para sobrevivir”, insistió la viuda de 80 años.

La pensionista viuda reconoció que se siente insegura porque lo que hace es alquilar habitaciones a estudiantes, algo que asegura está prohibido.

“Me siento insegura porque no puedo alquilar esas habitaciones a estudiantes, está prohibido”, contó la mujer.

La realidad de una pensionista viuda de 80 años en España

El testimonio de esta mujer refleja un malestar que se repite en buena parte de España, y es que los pensionistas no logran llegar a fin de mes.

Con una pensión de 840 euros y un alquiler de 1200 euros, la mujer se enfrenta a un panorama económico complejo. La pensionista viuda aseguró que sabe que alquilar habitaciones, cuando ella misma está alquilando, está prohibido, pero no ve otra salida.

“No quiero, no puedo sobrevivir de otra manera, no tengo otros ingresos”, afirmó.

En España, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en su artículo 8, establece que un inquilino no puede subalquilar habitaciones o parte de la vivienda sin la autorización expresa del propietario. Esta práctica se considera prohibida porque rompe las condiciones del contrato de arrendamiento y puede generar problemas legales tanto para quien alquila como para quien ocupa el espacio.