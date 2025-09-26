Un joven español que vive en Australia: "Gano 2.500 euros cada 15 días que trabajo y descanso una semana entera"

Con la realidad que atraviesa España, marcada por empleos precarios, la dificultad para acceder a una vivienda, la falta de oportunidades y una constante incertidumbre política, muchos jóvenes deciden buscar un futuro fuera del país.

Uno de los destinos más recurrentes es Australia, donde los salarios y las condiciones laborales resultan mucho más atractivos que en España, convirtiéndose en un imán para quienes buscan amasar una gran nómina.

Ese es el caso de Tomás, un joven español que decidió dar el salto y trabajar en una mina australiana. Desde allí ha compartido en redes sociales cómo es su día a día y las ventajas que ha encontrado en esta experiencia laboral.

Jóvenes españoles en el extranjero

En los últimos años, un número creciente de jóvenes españoles ha decidido emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y mayor estabilidad económica. La falta de empleo de calidad y los bajos salarios en España llevan a muchos a poner la vista en el extranjero.

Este fenómeno impacta sobre todo a profesionales cualificados, que encuentran fuera no solo mejores sueldos, sino también posibilidades reales de desarrollo profesional que en su país son escasas. La llamada fuga de talento genera inquietud sobre el futuro laboral y económico de España.

Además, la emigración juvenil responde también al deseo de proyectos de vida más estables y autónomos, donde trabajar y vivir fuera se convierte en un medio para afianzar la carrera y ganar experiencia internacional.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2020 y 2025 unos 61.000 jóvenes españoles emigraron. Aunque no supone un éxodo masivo, refleja una realidad que cada año afecta a miles de familias.

Uno de esos casos es el de Tomás, un joven español que comparte en sus redes sociales (@tomylopezz13) cómo es su nueva vida en Australia trabajando en una mina.

"Me han ofrecido 4.500 dólares australianos (2.513 euros) cada dos semanas aquí en Australia", afirmó el joven. "Trabajo en una mina de carbón, pero no estoy dentro picando, sino en la cocina de la mina".

Tomás indicó sus condiciones: "Me pagan 38 dólares australianos (21,22 euros) la hora y trabajar 10 horas al día durante 14 días seguidos, para luego descansar 7 días. Es decir, trabajar dos semanas completas y descansar una semana entera".

Además, su salario y días de descanso no son las únicas condiciones y ventajas que consigue en su puesto de trabajo en la mina, sino otros beneficios.

"La ventaja de este trabajo es que, durante las dos semanas en la mina, me dan tanto la comida como el alojamiento gratis, además de poder usar todas las instalaciones: gimnasio, pista de tenis y baloncesto, e incluso un pequeño cine", apuntó.

Asimismo, Tomás explicó cómo durante sus días libres, la mitad de cada mes, aprovecha para disfrutar explorando el país oceánico.

"La semana libre pienso aprovecharla para viajar. Quienes me sigan sabrán que al principio me ofrecieron solo una semana de trabajo, porque busco empleos casuales. Pero les gustó cómo trabajé y me pidieron que me quedara. ¿Y vosotros? ¿Qué haríais? ¿Merece la pena o no?", finalizaba el joven.

La realidad es que la nómina de Tomás está muy alejada de lo que se observa en España. Los jóvenes de entre 20 y 24 años perciben un salario medio de aproximadamente 1.000 euros al mes mientras que los menores de 30 años consiguen 1.500 euros mensuales.

Por ello, ante estos niveles salariales en España y comparándolos con lo que se puede obtener en Suiza, resulta comprensible que muchos decidan dejar el país en busca de mejores oportunidades.