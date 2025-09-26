Fran Alapont, trabajador de la construcción, sobre la falta de personal: "Estamos saturados y no tenemos visibilidad"

Los oficios de toda la vida en España cada vez generan menos entusiasmo entre los jóvenes. Y en el sector de la construcción esta tendencia se muestra especialmente.

No solo faltan albañiles u obreros, sino gruistas, los encargados de manejar las grúas durante la construcción. Precisamente cuando más falta hace construir vivienda por la escasez de la misma.

Fran Alapont es gerente de Grúas Alapont, una empresa valenciana de grúas móviles para la construcción y transportes. El empresario ha hablado en El programa de Ana Rosa sobre el problema que vive su sector.

Y es que no encuentran mano de obra. "Nosotros estamos en Valencia capital, pero hemos hablado con empresas de toda España y todas están igual", explica Alapont.

El gerente asegura que están "totalmente saturados de trabajo". Si bien pueden acceder "a comprar más máquinas y crecer", el problema es que "la entrada de gruistas se complica bastante".

Fran Alapont explica las causas de esta falta de personal: "El tema es que los gruistas se van haciendo mayores, algunos se van jubilando".

Mientras los mayores se retiran los jóvenes no terminan de llegar. "No ven la salida profesional de las grúas como una salida útil para ellos. Entonces, no nos ponen el foco y no entran", explica.

El empresario reivindica que los jóvenes que sí entran al sector "se quedan". Porque es "una salida muy bonita y apetecible, pero no tiene visibilidad".

Alapont recalca que están "bastante saturados" y explica el otro gran problema además de la falta de gruistas: el tiempo que se tarda en formar a los trabajadores.

"Hace falta carnet, formación, superar unos exámenes, es un tiempo que no es una cosa rápida de conseguir. Y además que la gente tenga la pericia de saber manejar las grúas", afirma.

Preguntado por Ana Rosa sobre las similitudes con la crisis del 2008 en la que los promotores se llevaban a los obreros, cree que "gracias a Dios aún no hemos entrado en esta situación".

"Pero esa época sí la he vivido, falta mucha demanda de albañiles, electricistas, encofradores, así que es posible que pase", concluye.