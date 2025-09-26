David Caraballo, rotundo sobre la ayuda al alquiler a los jóvenes: “Les empuja a comprar porque el alquiler es imposible”

El Gobierno quiere mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes. Por eso, la última medida anunciada al respecto, por voz del presidente Pedro Sánchez, ha sido la de una ayuda de unos 30.000 euros para el alquiler con opción a compra.

Dicha propuesta está dirigida a jóvenes menores de 35 años, y será para viviendas de protección oficial permanente. Pero las dudas sobre su eficacia ya se han puesto sobre la mesa, ya que no se han citado otras características.

“Con su nueva ayuda de 30.000 euros a los jóvenes, lo que hace es empujarles a la compra porque reconoce que hoy el alquiler es prácticamente imposible. Los precios están disparados y el acceso es muy limitado”, afirma el CEO de Alquiler Seguro, David Caraballo.

"No cree en el alquiler"

Más allá del precio, hay otro aspecto que también va a limitar el acceso a los jóvenes. Y es que, según los datos del Ministerio de Vivienda, en 2024 sólo se terminaron 3.707 inmuebles de protección oficial que fueron alquilados. De esa cantidad, sólo 33 fueron al alquiler con opción a compra.

“El Gobierno ha dejado claro que no cree en el alquiler”, remarca Caraballo. Y va más allá al decir que estas iniciativas recuerdan a lo que en su momento fueron “las esperancitas” en materia de vivienda.

Es decir, políticas basadas en anuncios llamativos y ayudas puntuales que no resolvieron el problema de la vivienda y acabaron siendo un fracaso.

“Hoy vemos el mismo error. Medidas aisladas, más pensadas para lanzar titulares que para aumentar realmente el parque de vivienda asequible. Sin más oferta y seguridad, ningún incentivo funcionará”, remarca.

Desde su punto de vista, este nuevo anuncio es un reconocimiento a que “la ley de Vivienda no funciona. Si diera resultados, no estaríamos hablando de dar miles de euros para empujar a los jóvenes a comprar”, indica.

Tampoco se estaría hablando “de datos que demuestran una salida de 120.000 viviendas del mercado del alquiler desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023; ni de unos precios que hoy en día superan ya los 1.150 euros de media nacional, sino de un mercado de alquiler estable, accesible y seguro”, resalta el CEO.

La solución, a su entender, pasa por un pacto de Estado que impulse políticas conjuntas público-privadas.

Y concluye subrayando que “sólo con más oferta y seguridad jurídica podremos devolverle al alquiler el papel que merece: ser una opción real, sostenible y asequible para miles de familias y jóvenes en España”.