Confirmado por el SEPE: la ayuda de hasta 3.000 euros que puedes pedir aunque no tengas derecho al paro

En España es posible acceder a una serie de ayudas que están pensadas para poder servir de apoyo a aquellas familias y personas que no tienen trabajo y que sus ingresos son nulos o muy bajos, buscando así evitar que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

Lo que muchos desconocen es que es posible acceder a una ayuda de hasta 3.000 euros que se puede solicitar incluso si se ha trabajado, pero no se tiene derecho a paro. De ella habla el experto en economía Javier (@baijavier en las redes sociales).

El creador de contenido explica que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha sacado una ayuda de dicha cuantía que es mucho más fácil de solicitar de lo que se pueda pensar. Está pensada para personas que hayan trabajado al menos 90 días pero que no tengan derecho a la prestación por desempleo.

Si se tiene un trabajo a media jornada también se puede solicitar, pero hay que tener en cuenta que si se trabaja a tiempo parcial la ayuda se reduce a la mitad, por lo que el máximo a percibir alcanzaría en este caso los 1.500 euros.

Requisitos para acceder a la ayuda

Javier deja claro cuáles son los requisitos exactos que deber cumplir toda persona interesada en percibir esta ayuda de 3.000 euros, destacando que solo es necesario cumplir con uno de estos dos:

Haber cotizado al menos 360 días y tener cargas familiares, como tener hijos menores de 26 años.

Si no tienes hijos, debes haber trabajado y cotizado un mínimo de 6 meses.

En el caso de que se cumpla con alguno de estos requisitos, la ayuda puede llegar hasta los 2.880 euros. Para solicitarlo, el proceso es muy sencillo, y solo se necesita estar dado de alta como demandante de empleo y presentar la solicitud en el SEPE.

No obstante, el experto recuerda prestar atención a los plazos y tener toda la documentación lista para que no haya complicación alguna a la hora de realizar la solicitud de esta ayuda.

Otras ayudas sin derecho a paro

En España, las personas que no tienen derecho a la prestación contributiva por desempleo pueden, de igual forma, acceder a diferentes ayudas públicas. Se trata de medidas pensadas para proporcionar respaldo económico para quienes han agotado el paro, no han cotizado lo suficiente o se encuentran en situaciones especialmente vulnerables.

Subsidio por fin del paro

Es una ayuda pensada para personas que han consumido íntegramente el paro y continúan en situación de desempleo de forma involuntaria, siempre y cuando sus rentas no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, 888 euros al mes.

El importe varía en función de la duración, partiendo de los 570 euros, y reduciéndose a 540 euros y finalmente a 480 euros mensuales una vez cumplido un año. Este subsidio se puede solicitar por periodos de 6 meses renovables hasta llegar al máximo legal.

Además, la reciente reforma ha creado una ayuda específica para parados de larga duración que tengan entre 30 y 55 años, de manera que se busca dar una mayor cobertura a quienes están más afectados por la inestabilidad laboral.

Subsidio para mayores de 52 años

Es una ayuda especialmente pensada para personas mayores de 52 años que han agotado otras prestaciones y cumplen con los requisitos de renta. Su principal ventaja es que permite percibir cerca de 480 euros al mes hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria, cotizando al mismo tiempo para la pensión.

Se trata de una de las prestaciones que ofrece mayores garantías, siempre y cuando se mantenga la carencia de rentas y se demuestre que existe una búsqueda de empleo activa por parte del beneficiario.

Subsidio para víctimas de violencia

Aquellas personas que sean víctimas de violencia de género, sexual o intrafamiliar han visto reforzado el subsidio que reciben en el año 2025. Se trata de una prestación que está destinada a ofrecer una cobertura económica temporal a los afectados.

Al mismo tiempo, facilita el acceso a la formación y el empleo, además de ser compatible con otros recursos de apoyo social y de protección a la víctima.

Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Aunque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no está vinculado en exclusiva a la situación de desempleo, conviene mencionarlo porque supone una red de protección clave para aquellas personas y unidades familiares con ingresos insuficientes.

La cuantía a percibir, en este caso, depende tanto del número de personas que integren la familia, como del nivel de vulnerabilidad, que es debidamente calculado por parte de la Seguridad Social. En muchas comunidades autónomas, se puede complementar con prestaciones específicas.

Ayudas municipales y automáticas

Además de las mencionadas y otras muchas prestaciones disponibles en el sistema estatal, hay que ser conscientes de que existen diferentes ayudas autonómicas y municipales que deberán consultarse en cada caso en función del lugar en el que se resida.

Estas pueden llegar a ser muy interesantes para sus posibles beneficiarios, y pueden consistir en ayudas complementarias al IMV, descuentos en el transporte público y las tasas municipales, o los programas de alimentación o vivienda, entre otros.

En estos casos se necesitará de la inscripción como demandante de empleo y de acreditación del nivel de renta, siempre en coordinación con los servicios sociales de cada territorio.