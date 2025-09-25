Un jubilado español que vive en Tailandia con su pensión, alto y claro: "Pagué 63.000€ por mi casa, eso en España imposible"

En la actualidad, el coste de vida en España se ha incrementado notablemente. La subida de los precios de la vivienda, la inflación en productos básicos y una economía orientada en muchos casos al turismo han hecho que vivir resulte más caro para los residentes.

Ante esta situación, la Seguridad Social fija la pensión media en torno a los 1.309 euros al mes. Esta cantidad permite a algunos jubilados mantener una vida estable, mientras que para otros resulta insuficiente y les obliga a replantearse su futuro.

Muchos mayores se encuentran con dificultades para llegar a fin de mes, ya que los gastos diarios crecen más rápido que sus ingresos. Por eso, algunos consideran la posibilidad de mudarse al extranjero en busca de una mayor tranquilidad económica.

En este escenario, Tailandia se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los jubilados españoles. Su bajo coste de vida y su clima atractivo lo hacen una opción cada vez más popular para quienes buscan alternativas fuera del país.

Un ejemplo de ello es Alberto, un español que tras jubilarse, decidió trasladarse a este país asiático para vivir con su esposa y cuenta su historia en @Sergio Castillo Calderón. Con su pensión, ha logrado disfrutar de un estilo de vida cómodo, aprovechando las ventajas económicas y culturales que ofrece Tailandia.

Nueva vida en Tailandia

Alberto ya estaba casado con una mujer tailandesa cuando cumplió su edad de cotización y años trabajados para poder jubilarse. Así, el hombre tuvo que tomar una decisión: quedarse a vivir en España o marcharse al hogar de su esposa.

“Yo llevo aquí 12 años. Posiblemente sea el español que o de los españoles que más tiempo lleven aquí, ¿no?... La elección era aquí o España. Entonces digo, bueno, pues 6 meses aquí, 6 meses en España. Eso económicamente no se puede mantener...", indicó el jubilado.

El hombre contó cómo a día de hoy está totalmente asentado en Tailandia. "Me adapto mucho mejor aquí que mi mujer en España. Le gustó mucho y todo lo que tú quieras, pero yo aquí la verdad estoy de maravilla, de maravilla”, señalaba.

De tal manera, ya jubilado disfruta de su pensión plácidamente, aunque pagando sus impuestos en España. "Si cobro en España, el dinero viene de España, mi actividad económica está en España, pues pago impuestos en España y ya está", apuntó.

No obstante, no duda en destacar las grandes diferencias que percibe de su antigua vida en España y actual vida en Tailandia.

“Pago 20 W al mes por la recogida de basura. 20 W son 50 céntimos para que te recogen la basura. Aquí poca cosa se paga”, afirmaba Alberto.

Asimismo, también mostraba la vivienda en la que residía. “Esta era la última casa que les quedaba, pues unos 62 o 63.000 € esta casita. Sí, hace 8 años o por ahí... Es barato, pero puede que la faena no sea de la mejor calidad”, contaba el jubilado a la hora de enseñar su hogar.

Alberto fue muy sincero al respecto: “Eso económicamente no se puede mantener y menos con una casa en España pagando impuestos, comunidad, luz, todo, aunque no estés te cobran igual”.

Además, no solo hubo comparaciones sobre la vivienda sino también sobre el precio de los alimentos y las comidas.

“Si yo pido un plato, como un plato en un sitio y pido los ingredientes, si lo quiero hacer yo y compro los ingredientes, me sale más caro que si lo compro hecho. Entonces la gente come fuera. Además, hay cantidad de sitios y de comidas diferentes y barato”, afianzaba el jubilado.