Carmen Truyols, anestesista, rotunda sobre las guardias en los hospitales: "Te ponen a abrir un cerebro a 15 euros la hora"

No son pocas las veces que los médicos han alzado la voz sobre las infames guardias de 24 horas sin descanso, muchas veces reclamando que suponen una carga mental y física muy importante.

La doctora Carmen Truyols, especialista en Anestesiología y Reanimación, es una activista que varias veces ha denunciado estas condiciones tratando de transmitir el agotamiento de su sector cuyos profesionales, además, son quienes deben cuidar de la salud de los demás.

Así, en un episodio del pódcast Impacientes Podcast, habló sobre las condiciones de los sanitarios en España: "Gano 700 euros menos que el salario mínimo".

"Es muy duro ser médico"

La anestesista expresó, en primer lugar, que en ninguna profesión se plantea que alguien trabaje 24 horas seguidas, menos en medicina.

"Nadie plantea que no haya policías por la noche, ni bomberos, es una locura, pero ¿a que a nadie se le ha ocurrido decirle a un policía que trabaje 24 horas seguidas porque roban en la noche? No, es más ni lo planteamos", sentenció la doctora.

Reclamó que si esto no es un requerimiento para ciertas profesiones, incluso del propio hospital, por qué los médicos sí deben hacer estas jornadas: "No le planteamos a las enfermeras que estén 24 horas en un quirófano, ni a la limpiadora, entonces ¿por qué a los médicos sí?".

El justificante detrás de estas largas jornadas suele ser que los profesionales de la salud deben estar siempre disponibles, en caso de que ocurra algo. Sobre esto, respondió Truyols: "Eso no es verdad".

"Se podría reestructurar todo para hacerlo como lo hace el resto de trabajadores españoles, porque, no, los médicos no somos de otra masa", manifestó la anestesista.

Ahora bien, se comenta que los médicos hacen guardias para conseguir aumentar su salario mensual. No obstante, la médica no dudó en desvelar que "las horas de guardia se pagan a menos que la jornada ordinaria".

Para exponer cuánto dinero por hora son las guardias, utilizó de ejemplo a la comunidad de Madrid: "En el caso de Madrid, se paga a 23 euros brutos la hora que con impuestos te quedan menos de 15 euros la hora".

"Hagas lo que tú hagas, estés durmiendo, son 15 euros la hora o estés abriendo un cerebro, son 15 euros la hora", sentenció la médica.

También señaló la incoherencia que supone que un médico residente, que suelen ser aquellos que acaban de presentar el examen de Médico Interno Residente (MIR), "está ganando ahora por una hora de guardia menos que quien tiene el sueldo más bajo en el hospital".

"Puede estar haciendo una cesárea, atendiendo a un paciente grave y tú lo estás pagando a eso", comentó con visible decepción. A esto, añadió muy rotunda que " una vida humana ahora mismo te vale 15 euros en Madrid, 20 euros en Asturias y 25 euros en otro lado".

Por último, quiso reivindicar que "en otros países del mundo los médicos tienen los salarios más altos de la población". Justificó que esto debería ser así en todos los países porque "ser médico es muy duro psicológicamente y físicamente".

No obstante, esto no es así en España, según espetó la doctora: "El salario base de un médico son 2.200 euros, es decir, yo gano 700 euros más que el salario mínimo (...) gano poco en comparación con todo lo que trabajo".