Una propietaria de Barcelona no da crédito a lo que pasa en su vivienda: “Me dijeron que había 5 personas empadronadas”

Claudia Cardenoso vive en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, y fue una de las víctimas de una mafia de empadronamientos fraudulentos, como contó en el programa Espejo Público.

El nivel de dicha mafia ha sido tal que el Ayuntamiento de la comunidad reportó que en los últimos 20 días, detectaron que se habían empadronado de manera fraudulenta en la zona al menos 324 extranjeros.

La manera de operar de dicha organización ilegal es cobrándole a estas personas una cantidad de dinero y falsificando los documentos necesarios para empadronarse. El objetivo de todo es tener acceso a la sanidad pública.

"Les mandan a pagar 1.000 €"

Las personas que suelen recurrir a este método ilegal de empadronamiento, según reportó el programa de Antena 3, son extranjeros principalmente procedentes de India y Pakistán.

Las alarmas comienzan a saltar en parte del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès cuando detectan que estas personas siempre actúan de la misma manera: acuden a las oficinas en grupos de dos a cinco personas con un traductor y un contrato de alquiler.

De esta forma, el Ayuntamiento comienza a investigar y descubrió el fraude: entre finales de julio y mediados de agosto se empadronaron fraudulentamente 324 personas en esta comunidad.

Así, Cardenoso, como una propietaria víctima de dicha estafa, contó que "La Policía Local me llama diciendo que han encontrado un movimiento un poco raro en el domicilio respecto a los empadronamientos".

"Me dicen que habían llevado una autorización al Ayuntamiento y falsificado la escritura del domicilio", señaló.

Aprovechó también para aportar como dato que casos como este están pasando en varias zonas de Barcelona "con una gran mafia que hace pagar a esta gente extranjera unos 700, 1.000 euros por tener acceso a la sanidad".

Las personas empadronadas en el piso de Cardenoso eran de "origen nepalí". Al ser notificada por parte de la Policía de esto, "decido llamar al Ayuntamiento".

"En el Ayuntamiento les comento que hay 5 personas empadronadas y me dicen que no, que el último registro que a ellos les consta son mis padres en el año 98", relató.

Claudia Cardenoso, víctima de empadronamiento fraudulento, en el programa 'Espejo Público' Antena 3

Con esta situación, la propietaria verifica que la información no coincide y "procedo a ir a poner una denuncia a los Mossos d'Esquadra".

Además de esto, revisando su buzón, "me encontré seis cartas, cinco eran del CAT Salut, que es la tarjeta sanitaria de Cataluña, y una era un seguro de vida cuyo nombre coincidía con una de las tarjetas de CAT Salut".

Dichas cartas fueron lo que utilizó la propietaria para presentar la denuncia y reportar esta situación: "Me dijeron que justamente ese mismo día había habido otras 5 denuncias por falso empadronamiento y que en total eran unos 50 padrones falsos ¿Cómo puede ser eso?".

La forma de presentar una denuncia por falso empadronamiento, además de ir a la Policía como hizo Cardenoso, también es preciso reportarlo en el Ayuntamiento.

En el caso de la propietaria, aprovechó la situación para empadronarse ella en esta vivienda, ya que como fue mencionado anteriormente, hasta ahora solo estaban sus padres.

Aquí aprovechó para comentar a modo de crítica que "yo le dije al Ayuntamiento que ¿cómo es posible que a mí, que soy la hija, me estáis pidiendo toda esta documentación, hasta el libro de familia y a mí me están diciendo que hay 5 personas empadronadas en mi casa?".

Una vez empadronada, aprovechó para pedir el volante de empadronamiento, donde salen los registros de la propiedad, y descubrió que "el 30 de julio hay 5 empadronamientos".