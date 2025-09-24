Eduardo Bolinches, economista, no se corta y alerta a España: "Estamos muertos de papel, nos inunda la burocracia"

Eduardo Bolinches, analista de Invertia, en el Observatorio de las Finanzas. Jesús Umbría

Las empresas extranjeras están dejando de invertir en España. Según la Secretaría de Estado de Comercio, en el primer semestre de 2025 la inversión extranjera ha caído un 60,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Eduardo Bolinches, economista y colaborador de EL ESPAÑOL, ha explicado en El programa de Ana Rosa las posibles causas de esta situación.

"Es un mix de cosas. A nivel internacional no está el mundo para echar cohetes, hay guerras bélicas y guerras arancelarias", sostiene el analista financiero.

La otra principal causa, según el economista, es la situación política en España: "Mi hermano lleva 20 años viviendo en Finlandia y le preguntan qué diablos está pasando aquí".

"Ve que se gobierna desde Waterloo, no tenemos presupuestos desde hace dos años, el nivel de corrupción campa a sus anchas", añade Bolinches.

Pero el economista matiza. Esto último no es un problema circunstancial. "Ahora y antes. No nos olvidemos que había un gobierno anterior que despedían a una persona y rompían el disco duro a martillazos. Esto no lo entienden fuera de España", sentencia.

Eduardo Bolinches menciona como otro factor los impuestos temporales que se mantienen en el tiempo, como "el impuesto a la banca o a la energía".

También habla de la Feria del Azulejo en Italia, que ha arrancado recientemente y que asegura que "se va a suspender en España".

"Las empresas de automoción están construyendo muchas fábricas en Marruecos y ciertos modelos que se hacían en España los harán allí", afirma.

Incluso el apagón nacional del 28 de abril lo considera otro factor que refleja la inestabilidad del país, junto a "los problemas" de Renfe.

Eduardo Bolinches cree que "el problema es que tenemos muchísima burocracia". Esto, junto a la regulación y la fiscalidad "es lo que mata".

El economista deja una dura afirmación: "Estamos muertos de papel, nos inunda la burocracia. Esto las multinacionales lo tienen muy en cuenta".

"La Unión Europea tiene 27 países y el dinero no tiene patria. El dinero viaja a donde más seguridad va a encontrar en todos los términos. Y ahora mismo, no es España", concluye el analista.