Rafaela López (67) jubilada con una pensión de 1.200€, estalla: “Con todos los gastos, solo me quedan para vivir unos 150€”

Los precios de la vivienda en España han visto importantes subidas en los últimos años. Esta tendencia ha llevado a que adquirir un inmueble se convierta en una misión imposible.

Además, esto, sumado al coste de vida que, con la inflación, también ha tenido una tendencia al alza, ha hecho que ahorrar sea cada vez más complicado.

Todo esto llevó a Rafaela López, una jubilada de Córdoba, al plató del programa Y ahora Sonsoles. La pensionista expresó que a pesar de tener una pensión de 1.200 euros, conseguir un alquiler, hacer frente a gastos y ahorrar se le ha hecho imposible.

"Yo no llego a ahorrar"

La jubilada, de 67 años, recibe una pensión de 1.200 euros mensuales y paga un alquiler de 450 euros y a esto se suma "un pellizquito ahí porque tengo que pagar una operación que me hice", comentó.

Así, sacando las cuentas de todo, expuso que, "con todos los gastos, me quedan para vivir unos 150 o 200 euros (...) son muchos gastos, no podemos, yo no llego a ahorrar".

López está en búsqueda de una vivienda; sin embargo, comentó que no ha conseguido ningún inmueble debido a que "Córdoba se ha puesto con el tema de los pisos turísticos...", refiriéndose a que los precios han aumentado considerablemente.

En números, según el portal inmobiliario Idealista, el promedio de un alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en Córdoba puede rondar los 680 euros mensuales.

Ahora bien, si hablamos de la compra de una vivienda, el precio promedio de una vivienda con las mismas características que la anterior ronda los 103.200 euros.

Además de los precios, otro problema al que se enfrenta la jubilada es que en ciudades como Córdoba, que suelen tener un volumen de turistas importante, la mayoría de los particulares prefiere destinar sus viviendas al alquiler turístico.

Rafaela López con Sonsoles Ónega Antena 3

Esto es porque puede suponer una mayor ganancia que alquilando a un residente. Así, comentó la pensionista que "es que no sale vivienda particular al mercado y yo he estado casi 2 años buscando y a mí no me alquilaban".

A pesar de tener una pensión que supone una fuente de ingresos estable, comentó que "no me alquilaban porque me consideran persona vulnerable, eso me dijeron".

Además del turismo, López acotó que otro motivo por el que los propietarios prefieren no destinar sus inmuebles al mercado del alquiler es "el tema de la ocupación ilegal". Esto ha llevado a que "en Córdoba no hay vivienda".

La última opción a la que decidió optar la jubilada son las viviendas de protección oficial (VPO): "He pedido una, pero posiblemente me la den dentro de 5 años o más".

En otras palabras, es posible que Rafaela López encuentre una vivienda en la que vivir cuando cumpla 72 años o, incluso, más adelante.