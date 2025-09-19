Natalia de Santiago despeja las dudas sobre alquilar o comprar: “Si te has comprado una casa ya ahorras todos los meses”

Montaje de Natalia de Santiago con una pareja firmando una hipoteca en una imagen creada con IA.

Tanto el precio del alquiler como de la compra de vivienda están disparados. Tanto es así, que se están llegando a precios récord mes a mes. Así queda recogido en las diferentes estadísticas de la vivienda tanto del INE como de los portales inmobiliarios.

De ahí que sean muchas las dudas de quienes quieren buscar un techo en el que cobijarse. Y la principal es si optar por una u otra opción.

Para ayudar a quienes tienen dudas, Natalia de Santiago, experta en economía y finanzas, ha dado su particular visión en el podcast ‘Tenía la duda’ de Judith Tiral.

¿Comprar o alquilar?

Es una pregunta que le hacen de manera recurrente a Natalia de Santiago. “Alquilar no es tirar el dinero”, afirma en el podcast. Y lo califica como “un gasto noble” ya que se trata de poner un techo sobre la cabeza.

Además, considera que “comprar no siempre es una buena inversión”. Aunque matiza que “si te has comprado una casa, y la estás pagando, ya estás ahorrando todos los meses”.

Sin embargo, no es un ahorro a corto plazo. “Comprar compensa sobre todo a largo plazo”, matiza. ¿Por qué?

“Los primeros años que estás pagando tu hipoteca estás amortizando esos gastos de más y los intereses de la hipoteca”, apunta.

Y añade: “Porque, en la hipoteca, los primeros años pagas muchos más intereses que lo que reduces la deuda”. Mientras que, al final de la hipoteca, “ya casi no pagas intereses y reduces mucho la deuda”.

Por tanto, durante los primeros años, “estás ahorrando poco porque todavía estás cubriendo muchos gastos. Por eso, si la vendes a los cinco años, a lo mejor no has compensado los gastos que costó”.

Eso sí, también hace hincapié en qué comprar o alquilar es más o menos ventajoso dependiendo de la edad de la persona que lo haga. Si compras demasiado joven, te puede limitar otros aspectos de la vida, como crear un negocio o cambiar de una ciudad a otra por un puesto de trabajo.

Pero, y pone como fecha tope los 40 años. A partir de entonces, y de cara a la jubilación, “tener una casa en propiedad es una ventaja aplastante”. Y lo argumenta basándose en tres puntos.

El primero, los bancos suelen poner trabas para dar hipotecas a edades avanzadas; el segundo, los plazos hipotecarios suelen ser de tres décadas, por lo que coincidirían hipoteca y pensión. Y, el tercero, pagar el alquiler con una pensión puede limitar la calidad de vida de la persona.