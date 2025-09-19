Juan, entrenador español de fútbol en Corea del Sur: “En España trabajaba como camarero y cobraba 6 € la hora"

La precariedad laboral sigue siendo una de las mayores asignaturas pendientes en España. Según Eurostat, los jóvenes españoles se emancipan de media a los 30 años, muy por encima de la media europea.

El mercado de trabajo no ayuda: salarios bajos, contratos temporales y pocas opciones de estabilidad. Con este escenario, no son pocos los que optan por buscar oportunidades en otros puntos del mundo.

Ese es el caso de Juan Vilena, un joven sevillano que decidió probar suerte en Corea del Sur como entrenador de fútbol. Su decisión no fue casualidad.

En España acumulaba empleos mal pagados que poco tenían que ver con lo que realmente se quería dedicar. "Trabajaba como camarero con un pago de seis euros y medio la hora, sin contrato, descanso y muy maltratado", recuerda.

Juan no partía de cero. Graduado en Educación Primaria, con mención en Educación Especial; máster en enseñanza de español para extranjeros y titulación de entrenador, buscó trabajo en colegios concertados.

Sin embargo, pronto se encontraría con la cruda realidad del sistema educativo. "El único filtro es la oposición, y son una basura", asegura.

Consciente de que abrirse camino en España sería casi imposible, apostó por su perfil deportivo y se inscribió en una plataforma internacional de trabajo: Football Jobs.

En cuestión de semanas recibió una oferta desde Seúl. Con una Working Holiday Visa en mano y mucha ilusión, se marchó a Corea del Sur en 2019 para entrenar en varias academias infantiles.

Al principio todo parecía prometer, pero la llegada de la pandemia trastocó sus planes. "Cobraba 1.000 euros al mes y trabajaba muchísimo", lamenta.

Pero no todo fue negativo para el sevillano. Juan valora haber ganado cierta resiliencia y perspectiva. "Lo que yo quería era experiencia, que en el currículum apareciera 'Corea del Sur' y que eso me diferenciara", reconoce.

Más allá del trabajo, también descubrió cómo es la sociedad coreana. "Son muy cuadriculados y fríos", señala. También le sorprendió la obsesión por la cirugía estética: "Las chicas se operan hasta por regalos de cumpleaños".

De vuelta en Sevilla, Juan retomó proyectos ligados al deporte y la enseñanza. Durante los últimos años se ha preparado como entrenador personal y desde 2024 es profesor de castellano en Internationella Engelska Skolan, en Suecia.

"En España hay entrenadores por todos lados, es imposible vivir de eso, salvo que tengas contactos. Fuera, al menos, te queda la posibilidad de intentarlo", concluye.