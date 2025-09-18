Carlos Galán, inversor, despeja la duda sobre comprar o alquilar vivienda: “Tengo 20 pisos y vivo de alquiler”

El precio de compra de la vivienda está en máximos. El del alquiler, ídem de ídem. Otro motivo más para que aumenten las dudas entre aquellas personas que no se deciden sobre si comprar o alquilar vivienda.

Tanto comprar como alquilar tiene ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, comprar permite estabilidad, la posibilidad de construir un patrimonio propio, o poder personalizar el hogar sin limitaciones de otros.

Sin embargo, supone un fuerte desembolso inicial más el mensual de la hipoteca, hay gastos fijos y de mantenimiento, limita la flexibilidad (si hay un cambio de trabajo en el horizonte)...

Por su parte, el alquiler supone menos inversión inicial, no hay que pagar impuestos como el IBI, y permite esa flexibilidad antes indicada, por ejemplo. En el lado contrario, el contrato puede no ser renovado, necesita permiso del propietario para hacer ciertas cosas, y hay que pagar todos los meses.

Carlos Galán, ante esta tesitura, muestra su propia experiencia en la red social LinkedIn. Y, a más de uno, puede sonarle extraño que diga que “tengo 20 pisos y vivo de alquiler”.

Las razones de Galán

Carlos Galán tiene lo que él denomina como un “método” para comprar inmuebles rentables y “vivir de rentas en cinco años”. Y lo explica a su manera.

Para empezar, cuenta que la vivienda donde vive (recordemos, de alquiler) está “bastante bien”. La ubicación es en el centro de Zaragoza. Y tiene tres dormitorios, dos baños y una superficie de 100 metros cuadrados.

A su entender, dicho piso estaría valorado entre 350.000 y 400.000 euros. Él no ha optado por su adquisición, sino que prefiere vivir de alquiler en el mismo por 925 euros mensuales.

“Por mucho que me guste, en la vida se me ocurriría comprarla”, asegura con rotundidad. ¿Cuáles son los motivos que le llevan a decantarse por esta opción?

He aquí su argumento: “Con esos 400.000 euros (por hacer números redondos) puedo comprar unos 8 inmuebles de 50.000 euros cada uno. Y ese inmueble pues se va a alquilar más o menos por unos 500 euros”.

Por lo tanto, ocho inmuebles, a 500 euros cada uno, el resultado sería de 4.000 euros mensuales de ingresos.

“Y respecto a los 925 euros que estoy pagando... ¡se nota la diferencia!”, apunta con cierto orgullo. Eso sí, lanza la siguiente precisión: “¡Pero ojo! No estoy hablando de que es el beneficio que necesito para vivir en ese piso de 400.000 euros”.

Porque, y así concluye su exposición, “si solamente comprase dos pisos e invirtiendo 100.000 euros, puedo estar viviendo en una casa de 400.000 euros. Así que sí, siempre he vivido de alquiler. Y pienso seguir haciéndolo”.