Alejandro, profesor español en Irlanda: “No es posible que esta gente con trabajos normales se compra casas aquí y en España”

Montaje con Alejandro Mesa, profesor español en Irlanda y un profesor dando clase en un colegio ChatGPT

Alejandro Mesa es originario de Tarragona y es profesor en Irlanda. A través de su red social Instagram compartió una anécdota que le permitió poner de manifiesto una importante disfunción en el mercado inmobiliario español.

El docente comparó cómo las familias irlandesas con trabajos "normales" tienen la capacidad económica de tener viviendas en Irlanda y, además, una vacacional en zonas de España.

Con esto, subrayó que la raíz de dicho problema reside en los salarios españoles, que al impedir que los propios españoles accedan a la vivienda, esta acaba en manos de extranjeros que disparan los precios del alquiler.

"Tenemos que hacer algo"

Mesa comenzó explicando que el padre de uno de sus alumnos en Irlanda se le acercó y le comunicó que al día siguiente se iban de vacaciones a Alicante porque tienen una casa allí.

"De los 12 niños que tengo en clase, es la tercera familia que ya sé que tiene una casa en España. Los otros la tienen, uno en Málaga y el otro en Canarias", explicó el profesor.

Con esto argumentó: "eso es solamente en mi clase, imagínate en todas las clases, imagínate cuánta gente tiene una casa en España".

Así, expuso la raíz del problema: "Está claro que aquí algo está fallando". Acto seguido mostró la comparación de que una familia irlandesa con "trabajos normales" es capaz de comprar una vivienda de 400.000 euros o medio millón de euros allí y en España.

"No puede ser que esta gente con trabajos normales, porque yo trabajo en una escuela que es de gente que no es de élite ni con muchísimo dinero, gente con trabajos normales pueda permitirse una casa aquí y en las zonas más caras de España", resaltó.

Especificó que "esta crítica no va en contra de los irlandeses o de esta familia. Ellos ganan su dinero limpiamente y compran con él lo que quieren".

No obstante, dejó claro que "tenemos que hacer algo", ya que, en comparación con otros países, "no puede ser que los salarios en España sean tan bajos. La inflación nos ha comido los sueldos europeos", reclamó.

A raíz de esto, comentó que en este sentido los extranjeros "vienen a España y compran y hacen con esas casas lo que quieren". Haciendo referencia a que mientras no la utilizan, suelen dejarla alquilada.

"Eso está provocando que suban los alquileres una barbaridad, que ya lo sabéis, y los precios de las viviendas suban una barbaridad", expuso Mesa. Así añadió que según sus investigaciones, "desde el 2007 la compra, por ejemplo, de vivienda joven es la mitad".

"En algunas partes de España la compra por parte de gente extranjera de vivienda es casi la mitad", explicó. El motivo de esto es principalmente que, al ser el salario de dichos extranjeros mayor que el de los españoles, tienen posibilidad de adquirir viviendas.

En este contexto, el profesor expuso dos soluciones a esta problemática: "o se suben los salarios o se regula el precio de la vivienda y del alquiler. Yo, por mí, haría las dos cosas".

Así, añadió de manera sarcástica que "¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que yo me he venido aquí a Irlanda con mi pareja para poder, entre los dos, ahorrar para poder comprarnos un piso en España".