Un joven gallego, víctima de estafa inmobiliaria, no da crédito: “Me envió un contrato muy detallado, eran 11 páginas”

Iván Durán es un joven gallego que había decidido mudarse de Pontevedra a Madrid para comenzar un máster y continuar sus estudios de Magisterio. Sin embargo, contó a los periodistas de Antena 3 que se encontró con una desagradable sorpresa: una estafa inmobiliaria.

El gallego buscó en el portal inmobiliario Idealista habitaciones en alquiler en Madrid hasta que encontró una que le llamó la atención: "Investigué por diferentes vías y dije, tiene buena pinta".

Las fotos del piso y la ubicación eran reales; sin embargo, la identidad del propietario no lo era. El casero se presentó "como un banquero que conocía el sector inmobiliario", explicó el gallego, y respondía rápidamente, era amable e incluso habló con la familia del joven.

Así, el propietario le pedía concertar una cita para reservar el piso. En vista de que Durán vivía en Galicia, preguntó al anunciante si existía alguna forma de reservar: "Me dijo, por supuesto, abonando la fianza".

La fianza consistía en 650 euros y el casero le trasladó que había recibido la transferencia bancaria y que "retiro el anuncio que ya la habitación es tuya".

La retirada del anuncio, además, fue acompañada de un contrato por el trámite: "El contrato era exageradamente detallado, tenía 11 páginas", señaló el joven estudiante.

Incluso el estafador le trasladó que "estamos en contacto, cualquier cosa que necesites me llamas o me escribes". Durán comentó que "ya habíamos hecho llamadas telefónicas durante horas hablando de detalles y todo".

Fotografías del piso enviadas por el estafador a Iván Durán Telecinco

Sin embargo, llegó el día concertado para visitar el piso y el casero no dio respuesta alguna a los mensajes del joven gallego.

Por otro lado, al llegar al portal del edificio se encontró con que el número de puerta no existía, no tenía llaves y el anuncio seguía en Idealista con otro nombre de usuario.

El portero del edificio le trasladó a Durán que, aunque las fotos eran reales, en ese edificio no había ningún piso con habitaciones en alquiler.

Estas estafas inmobiliarias son cada vez más comunes y se han vuelto muy sofisticadas, por lo que es difícil evitarlo, así lo explicó la Policía Nacional a Antena 3.

Iván Durán, joven de 23 años, hablando con los periodista de Telecinco

Estos estafadores operan suplantando la identidad de otra persona; sobre esto, el joven gallego comentó que "cotejé los datos en internet, y el trabajador existe". Así, estas personas, una vez consiguen su objetivo, desaparecen, cambian su identidad y mueven el dinero.

Para evitar caer en este tipo de estafas es recomendable nunca hacer ningún pago antes de ver la vivienda y levantar las alarmas cuando algún casero ponga especial urgencia con el pago del inmueble.

Además de esto, investigar la identidad del propietario y reportar el engaño a la Policía, además de en el mismo portal inmobiliario.