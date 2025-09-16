Un empresario chino en España advierte sobre las macrotiendas 'online': "Tienen un periodo de vida de unos 10 o 15 años"

Este joven sabe a lo que se enfrentan. Atresplayer

En un pequeño local de barrio, rodeado de estanterías repletas de accesorios de uso diario, un empresario chino observa con atención cómo cambia el panorama del comercio en España.

Y es que aunque lleva años trabajando en el país, en las últimas semanas ha visto un fenómeno que lo desconcierta: el auge imparable de plataformas como Shein y Temu.

"Sí, ahí los tenemos todos los días, una bolsa de este tamaño", comenta a un programa de La Sexta señalando el rincón donde acumula los paquetes que llegan constantemente para clientes de su zona.

Las tiendas de barrio tienden a sobrevivir. Atresplayer

El empresario asegura que, en apenas veinte días, la cantidad de pedidos que pasan por su negocio lo ha dejado muy sorprendido.

"Pues llevamos 20 días recepcionándolos, algo reciente vaya. Yo pensaba que a lo mejor me traen un paquete o dos al día, pero totalmente me equivoqué. Es que todos los días tenemos una recepción de 20 paquetes y luego de entrega otros 10", confiesa.

El joven explica que estas macrotiendas online, con precios tan bajos competitivamente, están alterando el mercado tradicional. Y él mismo lo ha notado en su facturación diaria.

"Sí, sobre todo los cargadores, por ejemplo, los cables...", admite, mientras compara los precios que maneja en su tienda con los que ofrecen estas plataformas extranjeras.

Los paquetes no paran de llegar. Atresplayer

Y es que el contraste es llamativo. "Por ejemplo, mientras nosotros los vendemos a 4,95, en Temu puede salir por un euro, o 1,50, es muy jugoso".

Unas palabras que muestran la dificultad de competir en un terreno donde la diferencia de precios parece insalvable.

Sin embargo, la situación se agrava cuando revela cuánto paga por adquirir esos mismos productos en sus almacenes: "Los compro casi a 1,50€, 1,80€, dependiendo del proveedor". Un precio que supera con creces al que ya ponen a la venta en estas plataformas.

El problema, dice, es estructural. Los pequeños comerciantes compran a intermediarios que, a su vez, pagan impuestos, salarios y costes logísticos en España.

En cambio, estas plataformas chinas cuentan con modelos de distribución centralizados y envíos directos desde fábrica, lo que reduce drásticamente sus gastos.

"Ellos venden muchas cosas más baratas de las que nosotros compramos a proveedor, porque el proveedor mío normalmente es intermediario, no es fabricante directo y entonces ellos pagan también sus impuestos, pagan sus trabajadores y luego sobre todo la logística", relata.

Aunque mantiene la calma, admite que existe un riesgo para su negocio en el futuro. "Es que estas tiendas a lo mejor tienen un periodo, un ciclo de 10 años, 15 años, así que no sabemos qué puede pasar con nosotros".

Una realidad que abre paso a un debate muy presente en la sociedad, mientras deja en situación vulnerable a miles de pequeños empresarios que dependen de márgenes más que estrechos para sobrevivir.