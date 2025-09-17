Aritz Durán, estudiante, estalla: "Por un cuchitril enano te piden 500€ y además compartes piso con 7 personas”

La situación de los jóvenes con la vivienda en España es especialmente crítica. Con los últimos datos del Observatorio de la Juventud, la edad media de emancipación en España es de 30 años y el 87% de los jóvenes emancipados deben compartir vivienda para enfrentar los gastos.

Los precios de la vivienda en constante alza chocan con una situación en la que el 18,8% de los jóvenes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Con este contexto, Aritz Durán, un estudiante que vive en Madrid, denunció en laSexta Xplica la frustración de los jóvenes al encontrarse con una situación de alquileres en alza, imposibilidad de ahorrar y poco trabajo.

"Vivimos esclavizados"

Durán es originario de Zamora y se mudó a la capital con la intención de buscar "un futuro mejor". Esto puede ser por un tema de estudios o por trabajo, pero explicó que "estamos haciendo que la mayoría de los jóvenes de nuestro país se vayan de sus ciudades".

Ahora bien, sentenció respecto a esto que se encontró con que "cuando estamos terminando la carrera y empezamos a trabajar, el precio de la vivienda es inasequible".

Aritz Durán, estudiante de Zamora que vive en Madrid laSexta

"¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar un piso en Idealista o una habitación y por un cuchitril te piden 500 euros", reclamó el joven. También, hizo énfasis en que el precio es 500 euros "por una vivienda que es enana, más bien una habitación, y compartes piso con seis, siete personas".

Añadió a esta problemática que "además no tienes posibilidad de ahorrar para comprarte una vivienda". Los datos del Observatorio de la Juventud sobre esto exponen que un joven que quiera alquilar solo debe dedicar el 92% de su salario a la vivienda.

Además, el 30% de los jóvenes emancipados necesitan ayuda económica familiar para hacer frente al gasto del alquiler.

Así, Durán comentó que "estamos viviendo ahora un paradigma bastante frustrante porque terminamos la carrera, no tenemos opción de vivir en nuestras ciudades de origen porque no hay trabajo y cuando vamos a donde hay oportunidades te das cuenta de que no tienes vivienda".

El joven de Zamora no dudó en remarcar su opinión dirigiéndose a los políticos y grandes propietarios: "¿Por qué los jóvenes tenemos que matarnos y dejarnos el cuello trabajando si luego no vamos a tener posibilidad de tener un futuro mejor?".

"Ahora la juventud de España vemos un futuro negro y lo vemos así porque no hay futuro, porque o vivimos esclavizados para pagar un alquiler que nos está sacando todo el salario o no podemos seguir", concluyó el joven estudiante.