Alejandro, joven de 22 años, sobre la crisis de la vivienda en España: “Veo muy lejano irme a vivir solo y es desesperanzador”

La situación de la vivienda en España es una realidad conocida por los españoles. Sin embargo, una de sus consecuencias menos conocidas es la brecha generacional.

La realidad es que la escasez de oferta de la vivienda ha hecho que sus precios se disparen, dejando a los más jóvenes con muy pocas posibilidades para emanciparse.

Así lo contó Alejandro, que a sus 22 años vive con sus padres y contó a los periodistas de Telecinco que "veo cada vez más lejano el irme a vivir solo", incluso calificando esta idea como "imposible".

"Da miedo y pena ver esto"

Alejandro expresó que se siente afortunado por "estar muy a gusto viviendo en casa con mis padres". No obstante, declaró que "cada vez ves más lejano el irte a vivir solo y es desesperanzador".

Señaló que este sentimiento de pesimismo proviene de la mencionada brecha generacional: "Mis padres se compraron su primera vivienda cuando tenían 26 años y yo a esa edad lo veo imposible, pero imposible el hecho de irme a vivir solo".

Esta brecha generacional entre los jóvenes y los más mayores se crea a raíz de que 14 millones de jóvenes no tienen acceso a la vivienda y la edad media de emancipación en España son los 30 años, según los últimos datos del Observatorio de la Juventud.

El motivo detrás de esto tiene que ver con que los jóvenes españoles se encuentran cada vez más empobrecidos: el 18,8% de los jóvenes trabajadores está en riesgo de pobreza o exclusión social; situación que choca con unos precios de la vivienda desorbitados.

Alejandro, joven de 22 años, en casa con sus padres Telecinco

Tanto es así que para comprar una vivienda el precio medio equivale a 14 años de salario juvenil. Esto ha llevado a que muchos jóvenes opten por la segunda opción disponible: compartir piso.

Este es el caso de Marta, una joven trabajadora que también contó a los reporteros de Telecinco su situación compartiendo piso con tres personas.

Marta, joven trabajadora que comparte piso con tres personas Telecinco

"Yo les diría a los políticos que piensen más en las nuevas generaciones que vienen porque realmente somos el futuro, puede haber regulación de vivienda y vivienda pública", señaló la joven trabajadora.

Con esto, agregó con aire pesimista que "el despegue de los precios en 7 años ha sido increíble y te da miedo y pena ver lo que ves, piden precios desorbitados".

Marta, joven trabajadora, viendo precios de alquileres en Idealista Telecinco

"Un sueño sería poder comprarme mi propia casa en 5 años y no tener que irme al extranjero a trabajar", concluyó la joven.

Este panorama al que se enfrentan los jóvenes españoles ha traído como consecuencia que muchos busquen formar su futuro lejos de España buscando, de una forma u otra, independizarse.