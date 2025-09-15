Miguel García Tapia, agente de seguros: “Puedes reclamar el seguro de vida que pagaste al contratar la hipoteca”

Montaje de Miguel García Tapia con dos jóvenes firmando una hipoteca en una imagen creada con IA.

Hubo una época en la que los bancos regalaban cosas a sus clientes como vajillas o equipos de música si contrataban ciertos productos. Luego vino otra en la que impusieron una serie de productos si querían una hipoteca. Entre ellos, un seguro de vida.

“¿Has pagado un seguro de vida de golpe al contratar tu hipoteca? ¿Sabes que puedes reclamarlo?”, pregunta Miguel García Tapia, agente de seguros, en la red social Linkedin.

Y continúa relatando cómo funcionaba: “Te lo cargaban entero al inicio y encima te cobraban intereses por financiarlo. ¿Consecuencia? Miles de euros de más en tu hipoteca, sin darte opción a elegir aseguradora”.

Cómo reclamar

Esta práctica fue declarada abusiva por numerosos juzgados en España. “La falta de transparencia y la imposición sin alternativa convierten esa cláusula en nula y reclamable”, afirma García Tapia.

Por eso, en su publicación de la red social, no duda en afirmar que “si firmaste tu hipoteca antes de junio de 2019 y te ‘colaron’ este seguro, tienes derecho a reclamar la devolución de la prima (incluso total o parcial) más intereses”.

Y remarca: “El banco no puede obligarte a contratar con ellos ningún seguro y menos obligarte a firmar un seguro con tres años de permanencia”.

De ahí que se muestre rotundo indicando a las personas afectadas que revisen su escritura hipotecaria y la póliza para no perder el dinero.

“Revisa que cada año ajusten el capital pendiente a lo que te queda por pagar y, sobre todo, pregunta a una aseguradora qué te costaría ese seguro con los mismos capitales”, aconseja.

Para reclamar, la persona afectada debe presentar una queja ante el banco y, si no hay acuerdo, acudir a la vía judicial.

Conviene recordar que, desde 2019, gracias a la ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, los bancos no pueden imponer productos vinculados (seguros de vida, de hogar, sistemas de alarma...) como condición obligatoria para conceder una hipoteca.

Otra cosa es que puedan ofrecerlos a los clientes, aunque estos tienen completa libertad para contratarlos con otras compañías.

¿En qué consiste un seguro de vida vinculado a un préstamo hipotecario? Básicamente, en cubrir el importe pendiente de pago de un préstamo en el caso de que uno o todos los prestatarios fallezcan.

También, en determinados casos, si sufren una incapacidad o invalidez. Resumiendo, en caso de fallecimiento o invalidez, la aseguradora paga y cancela el importe pendiente del préstamo.