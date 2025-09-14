Rocío, hostelera de 86 años, crítica con los jóvenes: "Los chicos tienen que ser lanzados, ahora sólo hay vagos"

Rocío Gandarias es la fundadora del catering La Cococha, fundado por ella misma en 1982 y que se encarga de ofrecer la mejor experiencia gastronómica posible en bodas, celebraciones y eventos corporativos.

A sus 86 años, sigue trabajando. Tiene 45 años de experiencia en el sector de la hostelería, pero no quiere saber nada de su jubilación. Rocío conoce todos los entresijos de una profesión que, según su opinión, es muy exigente.

Sin embargo, desde su punto de vista, en la actualidad los jóvenes no están lo suficientemente dispuestos a sacrificarse para trabajar. "Yo lo que veo es que los chicos tienen que ser lanzados. Pero ahora solo hay vagos", afirma con rotundidad.

Falta de iniciativa

En una entrevista en el podcast Rompiendo el Molde, ha detallado su trayectoria profesional y, ante la pregunta de cómo ve a los jóvenes del siglo XXI, no se ha mordido la lengua sobre las nuevas generaciones: "La gente no tiene iniciativa", manifiesta.

Subraya que la valentía es clave para triunfar en la vida, pero con cabeza."No hay que tener miedo, hay que lanzarse, probar... En la vida hay que ser lanzado, hasta cierto punto porque no todo es dinero y además hay que estar todo el día pagando cosas".

Fundadora de La Cococha

En cuanto a cómo deben desempeñarse los camareros que sirven en catering, un ambiente bastante glamuroso y con invitados de prestigio, afirma que "es una de las profesiones con más trabajo".

"Estas tres horas haciendo una cosa para que se vaya luego a los cinco minutos. Además, tienes que saber cómo tratar las cosas y cómo transportar las cosas", recalca la fundadora de La Cococha.

Gandarias, nacida en Bilbao, introdujo a las mujeres en el oficio de camarera en una época en la que todavía "nadie lo hacía", ya que era un sector dominado por hombres.

Asimismo, levantó su negocio de catering al mismo tiempo que construyó una familia de ocho hijos, pero su fuerte mentalidad le permitió sortear todos los obstáculos que le ha ido poniendo la vida en el camino.

Finalmente, el entrevistador le ha preguntado si, tras toda su carrera profesional, se arrepiente de alguna decisión; en concreto de si hubiera trabajado lo mismo para llegar a donde está ahora.

"No me arrepiento de nada, pero algún cambio hubiera hecho. Gracias a ese trabajo, mis hijos comieron, mis nietos se criaron y siento el orgullo de haber sacado adelante a mi familia", concluye.