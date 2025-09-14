Natalia de Santiago, experta en economía: "Cuando la mujer se lanza a invertir tiene mejores rendimientos que los hombres"

Una subida salarial siempre es motivo de alegría, pero si se produce en un contexto de inflación, pierde su efecto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de agosto el Índice de Precios al Consumo (IPC) se mantiene en el 2,7%, aunque la energía y los alimentos frescos siguen subiendo.

En este sentido, Natalia de Santiago, experta en economía y divulgadora de finanzas en redes sociales y en los medios de comunicación, ha explicado que los efectos de la inflación "erosionan" los bolsillos de los trabajadores sobre todo a largo plazo.

La solución principal, según sus palabras, es invertir. Sin embargo, considera que las mujeres son más reacias a arriesgar su patrimonio que los hombres, evidenciando una brecha de género en el ámbito de las inversiones.

En cambio, cree que "una vez que la mujer se lanza a invertir tiene igual o mejor rendimiento que los hombres", pero la cantidad de hombres que se adentra en este mundo es mayor.

Y añade: "Somos más adversas al riesgo en general y tenemos menos seguridad en nuestros conocimientos", argumenta en una entrevista en el podcast Rompiendo el Mercado.

Cómo Invertir Poco dinero y ganar más

Según la entidad financiera N26, las mujeres invierten un 29% menos que los hombres, aunque el estudio arroja que el 70% de las mujeres inversoras dicen que quieren aumentar sus inversiones durante los próximos años.

La experta, autora del libro 'Invierte con poco', destaca la importancia de invertir para combatir los efectos destructores del aumento del precio del dinero. Por lo tanto, sostiene que hay que hacerlo porque "si no te estás quedando en el lado malo de la desigualdad, ya que te estás empobreciendo en relación con el resto de la gente".

Además, Natalia ha indagado en el futuro de las pensiones y la importancia de invertir en la jubilación. La previsión es desalentadora: en un futuro la cuantía de las prestaciones por jubilación se reducirá por el aumento de la esperanza de vida, el retiro de la generación del baby boom y la baja natalidad.

Recomienda, en este contexto, "buscar un fondo de pensiones bueno e invertir el ahorro fiscal para la jubilación todos los años" y así afrontar con más garantías la etapa post laboral.