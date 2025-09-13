Rescatados tres españoles y desaparecidos cinco mauritanos tras hundirse un pesquero con 26 tripulantes

Tres ciudadanos españoles figuran entre los 21 rescatados tras el hundimiento de un pesquero en aguas de Mauritania, y los otros cinco, de nacionalidad mauritana, permanecen desaparecidos, han informado este sábado a Efe fuentes del servicio de Salvamento Marítimo.



La información facilitada por las autoridades mauritanas a Salvamento Marítimo indica que el pesquero 'Tafra 3', de bandera mauritana, con 26 personas a bordo, se hundió tras una colisión registrada este viernes con el también pesquero 'Right Whale', con pabellón de Gambia.



El choque se produjo en una zona marítima cercana al puerto de Nuadibú, la segunda mayor ciudad de Mauritania, considerada como la capital comercial del país, y cercana a la frontera del Sahara Occidental, donde operan varios barcos de pesca gallegos para capturar pulpo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.