Una profesora, tajante sobre la realidad de ser funcionario: "Es un asco, nunca vas a tener una subida de sueldo importante"

La reputación de los funcionarios en España no pasa por su mejor momento. Cada vez más personas, aprovechando el altavoz de las redes sociales, critican a los empleados públicos porque, una vez que aprueban la oposición, tienen garantizado un trabajo de por vida.

Por el contrario, argumentan que en la empresa privada las condiciones son más inestables y siempre existe el temor de quedarte sin trabajo. En este sentido, una profesora de música con una oposición aprobada ha sorprendido con su opinión sobre los empleos públicos en España.

"Ser funcionario es un asco", comienza. Explica que, aunque aporta mucha tranquilidad cobrar un sueldo a fin de mes, "es bastante frustrante saber que, hagas lo que hagas y te esfuerces lo que te esfuerces, nunca vas a tener opción a aspirar a algo más".

¿Funcionarios intocables?

En un vídeo en su cuenta de TikTok, Laura (@lauradaporta) defiende que los funcionarios, en general, "nunca van a tener un ascenso ni una subida salarial importante" como sí ocurre en la empresa privada.

De este modo, plantea un escenario totalmente rompedor: "La verdad es que me encantaría que los funcionarios no fuésemos tan intocables. Creo que mucha gente se pondría las pilas y las personas que trabajan como si les fuera la vida tuvieran algún tipo de gratificación".

Además, considera que bajar a los funcionarios de la presunta burbuja de protección en la que viven traería efectos positivos a la reputación de los trabajadores del Estado.

"El país no nos tendría tanta manía y cierta gente se pondría más las pilas. Creo que es un win to win para todas las personas que hacen bien su trabajo. A mí no me daría miedo dejar de ser intocable porque estoy muy segura de lo que hago y ya está", afirma.

Esta profesora admite que es una "pasada tener la tranquilidad de recibir un sueldo todos los meses y tener las vacaciones que tenemos", pero critica que no se reconozca el trabajo de los trabajadores públicos que se esfuerzan cada día en desempeñar sus funciones de la mejor manera posible.

"Te encuentras con gente que seguro que trabaja la mitad de lo que trabajas tú y aún así va a cobrar lo mismo", denuncia la maestra.

¿Cuántos funcionarios hay en España?

En España, en 2025, el empleo público alcanzó los 3.071.337 afiliados, lo que supone el 14,38% del total de trabajadores en España, según los datos oficiales de la Seguridad Social.

En cambio, el número de trabajadores por cuenta propia, según la misma fuente, es mayor, con 3.389.248 autónomos.