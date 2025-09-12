Un profesor de Economía advierte a los accionistas de Sabadell: “No pierdan el tiempo ni se dejen llevar por...”

BBVA y Sabadell siguen moviendo sus piezas en la opa que la entidad presidida por Carlos Torres lanzó sobre la de su homónimo Josep Oliu. La primera mantiene su apuesta: el canje de una acción de BBVA y 0,70 euros en metálico por cada 5,54 títulos del Sabadell.

Tras 16 meses de opa, ahora llega el momento en el que los accionistas de Sabadell deberán decidir si venden sus títulos al ‘banco azul’ de Torres o si, por el contrario, siguen como hasta ahora.

Con este escenario, Antonio Pareja, profesor de Microeconomía de la Universidad de Barcelona lo tiene claro. “Hagan números, señores accionistas de Banco Sabadell”, ha comentado en dos mensajes diferentes en LinkedIn.

Recomendaciones

El que también fuera senior executive VP de Seat (1972-1986) y de Endesa (1986-2010), en el primero de esos mensajes afirma: “No pierdan el tiempo ni se dejen llevar más por los discursos tan emotivos como numantinos".

Para añadir que “decidan ustedes racionalmente según su perfil de accionista”, a la par que da tres recomendaciones.

La primera de ellas: “Léanse con racionalidad y sin prejuicios la oferta en la presentación del BBVA”. Y advierte que tengan cuidado con “tanto experto instantáneo”. Para él, “es una buena oportunidad”.

La segunda recomendación a los accionistas es que “descubran el verdadero driver de su decisión”. Entonces, pone el foco en “el suelo de la acción del Banco Sabadell a partir del día 8 de octubre. Si quieren, intenten comprar un derecho a vender put option a 3 meses".

Y la tercera es que “construyan 3-4 escenarios matrices de éxito o no de la opa y porcentajes finales de BBVA y evalúe su impacto sobre los objetivos de su decisión”.

Tras estos consejos, el profesor se quita el sombrero ante el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, “descubridor del 30% y la gradualidad como poderosa arma que tiene el BBVA”.

Sobre todo ahora, que, “además hace que los accionistas ‘resilientes’ o los ‘asterix’ que deseen seguir siendo accionistas del Sabadell pueden serlo ahora gestionado por un gran grupo BBVA & BS”.

Y concluye ese primer comentario resaltando que “la toma final y gradual del BS será a muchísimo menos coste que esta opa para BBVA”.

El segundo comentario, que también arranca con el ‘hagan números’, es más concreto. De hecho, considera que la oferta del BBVA es “excelente”.

Y añade que es “una notable oportunidad excepto que deseen tener la plusvalía de la resiliencia numantina que yo comprendo”.

¿Cómo ve el final de la opa? “Estimo que podría ser una fusión acordada por ambos consejos y podrá pasar de resiliente a accionista disidente y recibir un justiprecio: el valor contable una vez corregido por la due diligence y auditoría de compra que confío no será material”, concluye Antonio Pareja.