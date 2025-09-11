Jorge (52 años), funcionario de Correos, sobre el absentismo laboral: "Tengo compañeros que reparten cuando les da la gana"

Hace escasos días salía la noticia de que el Ayuntamiento de Fuengirola contrataría a detectives privados para así mantener vigiladas las bajas de los funcionarios debido a su "absentismo laboral".

Se calcula que a diario 120.000 funcionarios no acuden a su puesto de trabajo. Todas estas bajas tanto en el ámbito público como privado pueden suponer alrededor de 32.000 millones de euros al año.

Por ello, un trabajador funcionario dedicado al reparto en Correos, Jorge de Mingo, contó su experiencia y cómo él es testigo del absentismo laboral de muchos de sus compañeros.

El absentismo laboral

El absentismo laboral es el fenómeno que se produce cuando un empleado se ausenta de su acto o función en la empresa. Esta ausencia o retraso en su puesto de trabajo pueden llegar a tener una justificación o no.

Además, según un informe de la Asociación de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (AMAT) y los datos de la Seguridad Social, en los últimos años las bajas laborales se han incrementado en un 60%.

Estas cifras preocupan tanto a la Seguridad Social como a las empresas ya que suponen pérdidas millonarias por situaciones que en muchos casos no justifican la ausencia.

Por esa razón en muchos casos las empresas, o en este caso el Ayuntamiento de Fuengirola, optan por disponer de detectives privados que puedan descubrir todos esos posibles casos de estafa en relación a las bajas.

De tal manera, este tema llegó a Y Ahora Sonsoles Verano, donde contaron con la presencia de Jorge de Mingo, un funcionario de Correos con 20 años de experiencia.

Jorge fue muy claro a la hora de mostrar su apoyo a que se investiguen a los funcionarios: "Estoy a favor, tanto en la baja como incluso en el período laboral, cuando están trabajando. Creo que ahí hay incluso más fraude que en el período de baja".

En ese sentido, no dudó en usar su puesto como ejemplo. "En mi oficio tengo conocimiento y sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir. Y varias cosas más. Yo lo he visto con mis propios ojos. Luego llegan con cartas sin repartir porque han estado tiempo parados en su casa", aseguraba en plató.

Los comentarios de Jorge causaron revuelo entre los tertulianos del programa, por lo que le plantearon la duda sobre si sus jefes saben al respecto.

"Se supone que lo deben saber. Ahora nos están geolocalizando con las furgonetas para poder revertir todo eso, pero antiguamente se hacía muchísimo. Depende de quién. Creo que en Correos los detectives son los propios jefes, pero lo hacen con quien quieren. Llegan y te dicen: 'Te he visto parado…'", señalaba el cartero.

No faltaron comparativas con el trato que se daría a esos trabajadores que menciona Jorge en una empresa privada. "Es que a lo mejor hacen lo mismo, pero a lo mejor esos trabajadores de empresas privadas estarían fuera de esa empresa. Y por ellos, los demás de cara al público somos malos trabajadores", indicó.

El cartero finalizó su participación contando acerca de las bajas injustificadas que ha sido testigo con una reflexión.

"He visto muchos con bajas injustificadas. Y aparte, la gente que venimos de la empresa privada y aprobamos la oposición, valoramos más el puesto que tenemos ahora que los que han llegado desde muy pequeños y han llegado porque su tío o su abuelo eran funcionarios de Correos", declaró Jorge.