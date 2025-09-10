Sifu Shun, emprendedor chino en España: "En Suecia pagan el 60% de impuestos y están contentos, aquí nos quejamos"

Los impuestos son una de las mayores quejas de los empresarios y autónomos en España. Esto dificulta el emprendimiento, pero puede tener también ciertas ventajas.

Así lo asegura Sifu Shun, un emprendedor chino que vive en España. Este creador de contenido destaca que "en Suecia se paga hasta el 60% de impuestos, en Japón hasta el 35% y muchos están contentos con estos sistemas fiscales".

Sin embargo, Shun destaca que España la actitud es diferente: "Antes de emprender ya nos estamos quejando y nos enfocamos en la negatividad".

"Allí están encantados con la calidad de vida de emprender y conseguir ingresos, pero aquí nos enfocamos demasiado en los impuestos", añade.

El emprendedor cree que en España muchos se olvidan de algo básico: "Lo más importante primero es facturar y ganar dinero, luego ya te preocuparás de los impuestos".

"Esto no es la mentalidad adecuada para nosotros", explica. Shun asegura que "tener creencias limitantes luego no va a reconvertir de forma positiva en las acciones o en los negocios que vayas a montar".

En este sentido, Shun explica cuál es el beneficio oculto de emprender en España. No es una ventaja fiscal, pues se trata de un proceso de fortalecimiento personal y profesional.

La presión fiscal "construye nuestro carácter y nuestra resiliencia". Pues hay que "pasar estrés en hacer contabilidad, en saber calcular los gastos o los ingresos, en ver cuál es la situación fiscal para nosotros".

Todo esto provoca, según el emprendedor chino, que en España seas "un emprendedor mucho más eficaz". Además, también eleva "nuestro análisis financiero o incluso nuestra educación financiera", concluye Shun.