Un emprendedor desvela la realidad oculta de las máquinas tragaperras: "Cada una le da 20.000 euros al año"

En España, los bares no solo son un punto de encuentro social y cultural, sino también un negocio que, en muchos casos, se sostiene gracias a un recurso poco visible para el cliente común: las máquinas tragaperras.

Detrás de su aparente sencillez, estas máquinas representan una fuente de ingresos determinante para miles de hosteleros.

Lin, conocido en redes sociales como @chickenpapiii y creador del podcast 'Un Chino y Medio' junto a Jiajun Yin, lo explica sin rodeos: "Uno de los principales negocios de los bares son las máquinas tragaperras".

Esta afirmación desvela una cara oculta de la hostelería: el verdadero sostén económico, en muchos casos, no proviene de la barra o la cocina, sino del dinero que dejan los clientes en estos dispositivos.

Su compañero Jiajun amplía la idea con un ejemplo directo: "Tú puedes tener un bar que no funcione, pero a lo mejor funciona gracias a las máquinas tragaperras. Entonces, tu bar ya es estable".

El mensaje es claro: incluso si el flujo de clientes es escaso, estas máquinas garantizan una base de ingresos que mantiene el negocio a flote.

El fenómeno va más allá de simples apoyos puntuales. Según Lin, el beneficio que pueden generar resulta sorprendente.

"Yo conozco amigos que tienen un bar con dos máquinas tragaperras y, fácilmente, cada una puede darle 20.000 euros de beneficio al año", señala.

Una cifra que, multiplicada por el número de bares en España que cuentan con estos dispositivos, refleja la magnitud de un negocio paralelo y silencioso.

Además de los beneficios directos, los contratos con las marcas que gestionan las tragaperras ofrecen incentivos adicionales.

"Cuando se acaba el contrato, firman una renovación con la marca de la máquina y, por ejemplo, esta puede ofrecerles: 'Si me dejas poner mi máquina aquí cinco años seguidos, te doy un bono de otros 40.000 euros'", detalla Lin.

La visión de Lin y Jiajun desmonta la percepción superficial que muchos tienen de la hostelería.

Lo que para el cliente es un pasatiempo ocasional en un rincón del local, para el dueño se convierte en una pieza central de su supervivencia económica.

Las máquinas tragaperras no son solo entretenimiento: representan estabilidad, seguridad y, en muchos casos, la diferencia entre mantener un bar abierto o bajar la persiana.