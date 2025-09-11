Un analista inmobiliario, alerta a España sobre el futuro de la vivienda: “Estamos en los niveles de la burbuja”

Los precios de la vivienda en España han vuelto a registrar un histórico incremento trimestral del 12,7%, el mayor desde el año 2007.

Este repunte ha generado cierta preocupación entre los españoles que ven, una vez más, una situación similar a la del año 2008.

La escasez de la oferta, que choca con una elevada demanda, ha ido haciendo que los precios continúen en aumento. Así, Manuel Gabarre, abogado e investigador de la vivienda, explicó en el programa La Mirada Crítica la situación actual del mercado inmobiliario.

"Es difícil que estalle como en el 2007"

El experto explicó que es "difícil encontrar dónde está el límite a la subida de precios". Esto es principalmente porque "no hay alternativa para el inquilino".

"No hay alternativa porque los precios de los alquileres también están desbocados, con lo cual está todo el mundo abocado a meterse en esta espiral de subida de precios de la vivienda", expuso Gabarre.

Según expone el portal inmobiliario Idealista, en España el precio promedio del alquiler mensual de una vivienda de 80 metros cuadrados supone un gasto de 1.160 euros.

Por otro lado, el precio promedio de compra de una vivienda de 80 metros cuadrados supone un gasto de 199.840 euros.

Manuel Gabarre en el programa 'La Mirada Crítica' Telecinco

Ahora bien, sobre esto comentó el abogado que "estamos prácticamente en los niveles de la burbuja inmobiliaria", refiriéndose al año 2007.

Los motivos, continuó, residen en que "los precios de los alquileres han ido subiendo de una manera tan desenfrenada y, además, se renuevan cada 5 años, entonces no puedes hacer una perspectiva de vida como inquilino segura".

Esto suele ser el motivo por el cual muchos expertos recomiendan buscar una hipoteca y comprar un inmueble para poder acceder a la vivienda. Con este contexto, "hay mucha presión para la compra de la vivienda".

"Y la vivienda tiene la capacidad de absorber todos los recursos porque es un bien de necesidad básica", continuó explicando. Es decir, la vivienda es capaz de sobreponerse a muchos otros gastos considerados más innecesarios.

A pesar de este apocalíptico análisis, el abogado manifestó que "es difícil que estalle (la burbuja) como en el año 2007".

"Si vemos los datos del endeudamiento de los hogares, ahora está relativamente bajo, es el 45%, en relación con el producto interior bruto (PIB); en el 2007 era más del 80%", reveló Gabarre.

Con esto, manifestó que, a pesar de haber síntomas de una burbuja, es cierto que "es difícil que estalle como en el año 2007, en estos momentos es poco probable".

Por otro lado, lo que comentó que es probable es que "en algún momento los precios de la vivienda bajen, porque haya una subida del paro o una circunstancia externa que haga que la gente no se pueda permitir pagar estos precios".