José Elías (49), multimillonario español: "En Formentera cuatro días son 4.600 euros; en Tailandia con eso vivo un mes"

El conocido empresario español José Elías Navarro se ha convertido, a sus 49 años, en una de las figuras más destacadas del mundo empresarial. El dueño y fundador de Audax Renovables, que también se ha hecho con empresas como La Sirena, aprovecha las redes para compartir sus conocimientos.

Más allá del mundo de los negocios, el catalán se ha convertido en un personaje mediático, siendo muy popular por sus intervenciones en diferentes programas de televisión y, sobre todo, en las redes sociales y YouTube, donde tiene su propio canal.

Además, junto a Eric Ponce, presenta el podcast Búscate la vida, donde hablan de asuntos muy diversos, principalmente relacionados con el mundo del emprendimiento, la inversión o la actualidad económica.

En uno de sus últimos vídeos, Eric y José hablaron acerca de lo que valen sus vacaciones, y lo hicieron de forma distendida acerca del viaje que realizaron juntos a Formentera en el pasado mes de julio. No tuvieron reparos a la hora de hablar cuánto se gastaron en 4 días de vacaciones.

Ambos compartieron una experiencia vacacional de cuatro días en esta isla balear, un lugar de desconexión y disfrute de todo lujo, ya que decidieron vivir unas vacaciones sin miramientos y optando por un plan repleto de comodidad y exclusividad.

Esto incluyó acudir a hoteles de alto nivel, restaurantes reconocidos y diferentes actividades y transporte. Una vez valorada toda la experiencia, reflexionan acerca del impacto económico de su experiencia.

José Elías y su gasto en Formentera

Eric Ponce comentó al comienzo del podcast que lo primero que hizo al regresar a Barcelona fue hacer la suma de lo gastado, y asegura que el desembolso total fue de 4.600 euros en cuatro días, una cifra con la que "en Tailandia con eso vivo un mes".

En total, supuso unos 1.000 euros diarios, por pareja, incluyendo el hotel, que, aunque para muchos ciudadanos puede ser una cifra muy alta, para José Elías es "un precio muy razonable" teniendo en cuenta cómo vivieron esos días.

Ponce reaccionó diciéndole "¡Te parecerá barato!", a lo que el empresario aseguró que simplemente le parecía razonable teniendo en cuenta todo lo que hicieron, si bien hay que tener en cuenta que en esa cifra no están incluidos los vuelos.

"El vuelo lo ponías tú. Si llegamos a contar eso, se nos va de madre", destacó el creador de contenido, revelando así que viajaron en el avión privado que tiene en su propiedad el dueño de Audax Renovables, con el ahorro que ello supone a la hora de hacer cualquier viaje.

Para él, el gasto de 4.600 euros de gastos para dos personas en cuatro días, o lo que es lo mismo, "500 euros al día" cada uno, "me parece muy poco", a lo que Eric Ponce responde que el hotel fue unos 800 euros por noche, lo que sí le parece muy elevado.

De hecho, Ponce es quien indicó que, además del alojamiento, lo que hizo que el coste total se disparase tuvo que ver con que "normalmente hacíamos un restaurante caro al día", y que, aunque "estaban chulos, también era una pasta".

Uno de esos ejemplos lo pone en el día que acudieron al Beso Beach, donde "salimos a 1.000 pavos y era un chiringuito de playa", aunque tuvieron mejor suerte con el barco que cogieron, que estaba patrocinado por una compañía de alquiler de embarcaciones.

Tras sus palabras, José Elías le preguntó a su compañero cuánto se habría gastado si por él fuese, a lo que respondió: "La mitad, 2.000 o menos". Sin embargo, reconoce que el viaje le sirvió para publicar un vídeo con un patrocinador. A ello, el empresario catalán, entre risas, le dice: "Te han salido gratis las vacaciones".

Experiencias inolvidables

José mencionó que, en etapas anteriores de su vida, hubiera preferido alojamientos más modestos y ajustando más el presupuesto, mientras que Eric recalca que la desconexión era necesaria para él tras el intenso ritmo laboral al que están acostumbrados.

Igualmente, en su charla destacaron las anécdotas culinarias que vivieron, entre ellos el poder disfrutar de diferentes sabores de la infancia, con elaboraciones de pollo y cocina casera. La gastronomía fue, sin lugar a dudas, parte importante de sus días de vacaciones.

Por otro lado, ambos coincidieron a la hora de asegurar que la experiencia del yate y el ambiente de la isla fueron inolvidables, además de poner en valor los restaurantes que visitaron y el trato recibido en los comercios locales.

Tanto el uno como el otro destacaron que Formentera posee una oferta gastronómica y de ocio excelente, considerando que es perfecta para todos aquellos que buscan tranquilidad y exclusividad. Igualmente, comentan que se encontraron con rostros conocidos e incluso interactuaron con algunos seguidores.

Aunque reconocen que el gasto fue considerable, en su opinión, lo vivido mereció la pena por la calidad de la desconexión y el tipo de descanso que experimentaron. De hecho, se plantean repetir la experiencia en el futuro, considerando que la isla es un lugar ideal para disfrutar de sus vacaciones de verano.

La reflexión final del multimillonario y de su compañero hace hincapié en la importancia de poder alternar planes y estilos de vida que se adapten a las circunstancias y a la etapa personal de cada persona, reconociendo el valor de experimentar desde el lujo hasta la sencillez.