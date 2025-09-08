Emiliano Bermúdez tajante sobre la vivienda: “El volumen de compraventas este año alcanzará niveles....”

Montaje de Emiliano Bermúdez con una entrega de llaves de la vivienda. Freepik

La vivienda sigue con su particular suma y sigue en cuanto a precios se refiere. De hecho, y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre se disparó un 12,7% interanual en el segundo trimestre.

Dicho de otra manera, se trata de su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica (primer trimestre de 2007). La pregunta que se hacen los compradores es: ¿Cuánto subirá la vivienda en 2025?

“La consolidación del empleo, el ajuste a la baja de los tipos de interés y la presión de la demanda van a impulsar los precios y el volumen de compraventas este año, que alcanzará niveles precrisis financiera (2008-14)”, afirma Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso.

Compraventas en 2025

Según esta red inmobiliaria, el precio medio de la vivienda en España aumentará un 7% a lo largo del año, superando los 1.900 euros/m².

Algo que sucederá debido a la estabilización de los tipos de interés, una demanda contenida tras los últimos años y una escasa oferta de obra nueva.

En concreto, y en las grandes capitales españolas, el precio superará los 3.900 euros/m². Además, el número total de compraventas en el mercado residencial podría alcanzar las 800.000 operaciones este año.

Por tanto, hablamos de casi un 25% más respecto a las 641.919 registradas en 2024.

Si ponemos el foco en las comunidades autónomas (CCAA), Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía concentrarán más de la mitad de las operaciones de compraventa.

“Aunque no prevemos un ‘boom’, sí anticipamos un 2025 de crecimiento sostenido. Las zonas urbanas con alta concentración de servicios y buena conexión seguirán siendo las más solicitadas”, sostiene Bermúdez.

Y añade: “El incremento de precios está provocando un repunte del interés comprador en capitales medias y entornos metropolitanos, especialmente en municipios del primer y segundo cinturón. Esa va a ser la tendencia dominante en lo que queda de ejercicio”.

Son familias y jóvenes con acceso a financiación quienes más interesados están en adquirir vivienda. Una de las razones tiene que ver con la mejora de la residencia habitual, y otra, como inversión como refugio ante la inflación.

“La demanda existe. El reto es atenderla con oferta viable, precios asumibles y seguridad jurídica para el propietario”, concluye Emiliano Bermúdez.