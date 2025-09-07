El millonario José Elías no se corta: “El único organismo público que funciona en España es Hacienda y te cruje”

Hace muchos años, concretamente en 1978, hubo un eslogan que ‘machacó’ a los españoles: ‘Hacienda somos todos’. Y se lanzó, por parte del Gobierno, para concienciar a los ciudadanos de que era importante pagar impuestos.

En ese año, se estrenó la ley del IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas). Y el titular del ministerio fue Francisco Fernández Ordóñez. Desde entonces, todos los años, los españoles deben cumplimentarla.

Una de esas personas es el millonario José Elías, presidente y principal accionista de Audax Renovables (empresa dedicada a desarrollar energías limpias), y también dueño de la cadena de congelados La Sirena. Esto es lo que opina de Hacienda.

"Hacienda te cruje"

José Elías es muy activo en las redes sociales. En una de ellas, concretamente en X (antes Twitter) ha sido muy rotundo: “El único organismo público que funciona en España es Hacienda”.

Lo que podía parecer un halago, no lo es. Porque lo que escribe a continuación es todo lo contrario a un elogio: “Y lo hacen de la forma más ruin posible”.

¿Por qué esta especie de animadversión a Hacienda? Porque, si se compara con otros ministerios, su situación es muy diferente, según el millonario.

“En la Sanidad tienes listas de espera eternas. En Educación, falta de recursos por todos lados. En Justicia, juicios que tardan años en resolverse”, remarca Elías.

Es entonces cuando se pone ‘ácido’ para atacar a Hacienda. Porque, desde su punto de vista, “Hacienda nunca falla”: ¿Cuál es su argumento para hacer tal afirmación?

Antes de entrar en detalle, José Elías no duda en calificar al fisco como “una máquina usada de la forma más ruin posible”. Y, a continuación, expone la ‘mala fe’ del organismo público.

“Porque Hacienda sabe perfectamente cuánto tienes que pagar. Pero, curiosamente, no te lo dice. Espera a que te equivoques para poder crujirte”, resalta el empresario.

Es entonces cuando no duda en calificar esta situación como “absurda, ¿verdad?”. Y remarca que “así funciona el único organismo público que es realmente eficiente en este país”.

Por último, tira de ironía: “Por lo que se ve, sí que sabemos hacer que las cosas funcionen sin ningún tipo de fallo. La prueba es que hemos creado un sistema absolutamente perfecto para crujirte si te equivocas”.

Y lanza un deseo a los cuatro vientos: “Ojalá ese empeño en crear sistemas perfectos se dé en otras áreas también”.