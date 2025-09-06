Leidy, la okupa que se metió en la vivienda de otra okupa: “No puede pelear por una casa que no es suya”

Leidy, a la izquierda, y Raquel, en una imagen del programa de Antena 3.

La okupación de viviendas preocupa cada día más a los ciudadanos. Ya no son sólo los okupas 'tradicionales', también están los 'inquiiokupas'. Cierto que en 2022 y 2023 se produjo un descenso en las estadísticas. Sin embargo, durante el pasado año se produjo un repunte de la okupación ilegal de viviendas.

Así, en 2024, se registraron 16.426 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en España. Se trata de un incremento del 7,4% respecto a 2023. Entonces, hubo 15.289 denuncias.

Estos datos, además, suponen la tercera cifra más alta desde el año 2010. Porque los años en los que más okupaciones hubo fueron 2021 y 2022 (17.274 y 16.765, respectivamente).

La mayoría de casos afectan a viviendas vacías. Apenas el 7% de denuncias corresponden a viviendas habituales o segundas residencias habitadas. Pero hay otros casos muy curiosos.

Uno de ellos es el de Raquel, una okupa que se marchó a República Dominicana. Y fue allí donde se enteró que su morada había sido okupada por otra okupa, valga la redundancia. ¿Su nombre? Leidy.

Una rocambolesca historia

Según los testimonios tanto de Raquel como de Laidy, recogidos este verano en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, una y otra se van a acabar denunciando. Pero vayamos a los hechos.

Raquel llevaba viviendo 10 años en la casa como okupa. “Tengo documentos que puedo aportar y que prueban que llevo diez años en esa vivienda”, dice desde República Dominicana visiblemente afectada.

Según su testimonio, ella ofreció su casa a María. “A María no la conocía de nada. La recogí en casa porque estaba totalmente desamparada en la calle con dos menores. Y la ayudé sin conocerla de nada”.

Pero María tenía la casa sucia y desordenada, por lo que acaba fuera de la misma. Entonces, María y sus amigas acaban ofreciendo la casa por redes sociales. Y ahí es donde entra en juego Laidy, okupando una casa que ya había sido okupada.

“Si ella se ha ido, el que se fue a Sevilla perdió su silla”, se escucha decir a María en un vídeo cogido de redes sociales. Leidy y su pareja son quienes okupan la casa.

“Le devolveremos las cosas. Así como nosotros somos okupas, ella era una okupa. Ella no puede pelear por una casa que no es suya. Que me muestre los papeles que la casa es de ella”, dice Leidy en el programa de Antena 3.

Y añade: “Si la casa es de ella, con documentación y todo, ya lo veremos. A Raquel no la conozco de nada, jamás la he visto. La casa estaba sola y ella dijo que no iba a volver más. Que se iba a República Dominicana, que se casó, y que ella no iba a volver más”.

Después, Leidy dice que cuando Raquel vuelva a España le va a dar un plazo de 15 días para que la denuncie y, pasado el mismo, será ella la que acabará denunciándola. ¿Razón? Porque Raquel la acusó de haber recibido un dinero para okupar la casa.