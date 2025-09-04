Un experto inmobiliario no deja lugar a dudas: “Los inquilinos están destinando más presupuesto al alquiler que...”

Montaje de Carlos Amigo con un apartamento en alquiler en una imagen creada con IA.

Quienes quieren vivir de alquiler se están encontrando con la dura realidad. Y esa no es otra que los precios están subiendo mes a mes. Incrementos que superan los dos dígitos, si se comparan con los precios de un año atrás, según diferentes portales inmobiliarios.

Junto al precio de los alquileres, los inquilinos tienen otro punto muy en cuenta a la hora de optar por este modo de vida. Y ese no es otro que el dinero que destinan al alquiler y que tienen que pagar todos los meses.

Es lo que se conoce como brecha del alquiler. Así, y según la plataforma de alquileres HousingAnywhere, el mismo se ha incrementado un 2,3% interanual en el segundo trimestre de 2025 en el caso de los apartamentos. ¿Y en España?

Más gasto en alquiler

Según Carlos Amigo, director regional de España en HousingAnywhere, “este año, los inquilinos están destinando más presupuesto al alquiler que el anterior”.

En concreto, y en caso de Madrid, el presupuesto máximo ha subido un 7,7% mientras que en Valencia lo ha hecho un 6,8%. Curioso el caso de Barcelona, donde se ha mantenido igual.

“Las intensas subidas de precio de los últimos años, junto a la alta competencia por la fuerte demanda, pueden llevar a los inquilinos a subir su intención de gasto en alquiler”, indica Carlos Amigo.

Y añade: “Por otro lado, el precio del alquiler se está mostrando más estable este año, facilitando una brecha menor en comparación con el presupuesto de los inquilinos”.

En España, el precio del alquiler en las tres ciudades antes reseñadas mostró una tendencia decreciente. Así, registró una bajada del 0,3% (1.595 euros) en Barcelona; del 0,7% (1.540 euros) en Madrid; y una estabilización en Valencia, donde se mantuvo en 1.500 euros.

En el caso de los presupuestos que dedican los inquilinos al alquiler han subido notablemente en dos de las tres ciudades. Sobre todo, en Madrid.

Así, aquellos que buscaron alojamiento en la capital española, aumentaron 100 euros su presupuesto, estando dispuestos a pagar hasta 1.400 euros.

Valencia, por su parte, contó con un crecimiento del presupuesto de 70 euros, alcanzando los 1.100 euros. En el caso de Barcelona, se mantuvo en 1.500 euros.

Por lo tanto, en Madrid y Valencia la brecha decrece 111 y 70 euros, respectivamente, mientras Barcelona registra una caída de apenas 5 euros.