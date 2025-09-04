Una camionera, sin rodeos sobre ser mujer en el sector transporte: "Ellos tienen más miedo de mí que yo de ellos"
Xaima es una camionera de 25 años que adora su trabajo en carretera y defiende que "rompe estereotipos" con su trabajo.
Después de dejar atrás su profesión como enfermera, Xaima a sus 23 años decidió probar con un nuevo oficio: camionera.
Se trata de un sector que socialmente está asociado a los hombres. De hecho, según la DGT, el 96,2% de los conductores son hombres. Sin embargo, Xaima estaba lista para romper estereotipos.
La camionera ha decidido contar de qué manera lo vive y cómo a día de hoy disfruta de su trabajo, considera que está bien pagada y decide compartir su experiencia en redes sociales.
Xaima la camionera
Ya sea porque al ser un trabajo con bastante carga física, por estereotipos de género o por sus largas jornadas, históricamente siempre se ha asociado la profesión de camionero con los hombres.
Sin embargo, al igual que con otros oficios como en el sector de la construcción o de la carpintería, cada vez están perdiendo más relevo generacional y tienen dificultades para encontrar trabajo. Se calcula que el 50% de los camioneros tienen una edad superior a los 55 años.
Así, frente a los jóvenes que sienten rechazo por estas profesiones, son muchas las mujeres que se ven atraídos a estos sectores y acaban disfrutando de su oficio. Una de ellas es Xaima, una joven de 25 años proveniente de Toledo y con dos años de experiencia en carretera.
"Una vez me interesé por esta profesión en cuestión de seis meses, ya estaba haciendo internacional. Es verdad que todavía no tenía el carné y me tuvieron que dar uno provisional para poder ir. No conocía nada y al principio me daba miedo porque es un mundo de hombres", rememoraba la joven.
A pesar de lo difícil que parecía al principio, finalmente Xaima le encontró su punto: "Pensaba que lo iba a pasar fatal y que no iba a aguantar, y aquí estoy. Me encanta. El camión es mi pasión. La soledad yo la disfruto".
No obstante, desde su inicio aprendiendo a ser la conductora experimentada que es hoy hay mucha diferencia.
"Para empezar, empecé como segunda. Me costó porque quería sí o sí a una mujer. Llamé a todas las empresas y ponía la condición de que fuese mujer, pero me decían que no había. Entonces me costó mucho, hasta que encontré una en La Coruña. Tuve que mudarme allí a trabajar", señalaba.
De tal manera tras unos meses aprendiendo, se aventuró a llevar un camión ella sola. A día de hoy se dedica a cargar con un camión cisterna de cemento.
"Mi día a día es transportar cemento, áridos y un poco de todo. Hago viajes largos y cortos. Normalmente, si son cortos, hago tres viajes; y si son largos, dos, y los dejo cargados", explicaba la joven.
A pesar de que ya está más familiarizada con el puesto, eso no quita que sea una profesión donde es raro ver a mujeres aunque poco a poco se topa con más.
"Cada vez veo más compañeras. Con cisternas he visto dos, y con frigos sí veo muchísimas. Al principio iba con miedo porque me lo pintaban como un mundo de hombres y pensaba que lo iba a pasar fatal, pero es mentira. Nada de eso es real. Nos adaptamos y súper bien", indicaba.
Por ello, para compartir su experiencia, Xaima decidió compartir su experiencia en su cuenta de TikTok @XaimaTrucks.
"Cuando voy a un cliente nuevo se quedan sorprendidos. Me han subestimado por mi aspecto físico y me han dicho que mi vestimenta no es acorde a este sector, pero yo considero que la vestimenta no tiene nada que ver con el trabajo. Me ven conduciendo arreglada y piensa que trabajo así, pero no: siempre, a la hora de descargar, tengo que llevar los EPIs como cualquiera", asegura.
En todo caso, aunque sea una profesión asociada a mujeres, nunca ha tenido un altercado o problema: "Respeto sí hay. He tenido mucha suerte de encontrarme con gente buena y, en ese sentido, no me puedo quejar".
De hecho, defiende que se siente muy segura en el camión: "Estando ahí me da tranquilidad. Ellos tienen más miedo de venir a hablarme que yo de que se acerquen. No sé si eso tiene que ver sinceramente con el tema de cómo está España respecto al acoso".
Además de destacar por ser mujer, el caso de Xaima llama la atención porque es joven. Con tan solo 23 años de edad decidió aventurarse a esta profesión y llegar a un sector que ya no gusta a la población más joven en España.
"Creo que es por el tema de las horas de trabajo. Son muchas horas y la gente se echa para atrás. Y también por estar tanto tiempo fuera de casa. Yo pienso que es como todo: tienes que encontrar lo que te gusta", señalaba la joven.
En todo caso, Xaima se mostró muy contenta con su profesión y anima a muchos jóvenes y mujeres seguir su paso: "Quiero romper estereotipos y animar a la gente joven y a mujeres, porque es verdad que no hay tanta gente joven. Es un poco triste porque es muy bonito este oficio".