Un economista alerta sobre la situación de la vivienda en España: "El alquiler es imposible y los precios están..."

La vivienda en España se ha convertido en un problema que afecta especialmente a los jóvenes y a quienes buscan emanciparse.

Según el economista, Luis Garvía, la situación actual no es solo preocupante, sino que refleja un problema generacional con consecuencias económicas y sociales a largo plazo.

"El problema de la vivienda es un problema generacional. En los años 80, más o menos con cuatro o cinco años de sueldo, tenías para una vivienda", señala.

Y continúa: "Ahora, si alguien quiere acceder a ello, necesita un patrimonio previo, que en la mayor parte de los casos de la gente que accede a la vivienda les ha llegado vía herencia".

Garvía señala que este fenómeno ha provocado un efecto acumulativo: las generaciones que pudieron comprar hace décadas han consolidado riqueza y patrimonio, mientras que los jóvenes enfrentan una situación cada vez más precaria.

El acceso a la vivienda se ha convertido en un lujo que depende de haber recibido un legado familiar, más que del salario o del esfuerzo individual.

"Esto, ¿qué provoca? Que la generación que sí pudo acceder a una vivienda tenga cada vez más riqueza, haya acumulado un patrimonio. En cambio, la generación de jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, tienen una situación cada vez más precaria", afirma.

El economista también critica las políticas basadas únicamente en subsidios o incrementos salariales para afrontar el problema.

Según él, estas medidas, no resuelven la raíz del problema y, en muchos casos, pueden empeorarlo. "El salario mínimo o los bonos que el gobierno da para acceder a una vivienda, empeora el problema", confiesa.

Para Garvía, la clave está en aumentar la oferta de vivienda. La escasez de inmuebles disponibles es lo que dispara los precios y encarece los alquileres, mientras que la demanda, incluso con mayor poder adquisitivo temporal, sigue presionando al alza el mercado.

"El problema es de oferta de vivienda. Faltan viviendas. Antes, comprar vivienda era accesible porque los salarios eran estables, las hipotecas asequibles y había menos precariedad. Ahora, el panorama es otro: hay precios disparados, suelos que no crecen al mismo ritmo y un alquiler imposible de sostener", expone.

La solución, según el economista, pasa por facilitar la construcción y el acceso a la vivienda para quienes realmente lo necesitan.