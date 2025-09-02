Alfonso, funcionario de la Seguridad Social, alto y claro: "Nunca solicites la jubilación 2 años antes de la edad ordinaria"

La jubilación anticipada es un deseo y una prioridad para miles de trabajadores en España, quienes consideran que esta es una buena opción para poder abandonar su etapa laboral, con lo que todo ello conlleva, y pensando principalmente en sus ventajas.

Sin embargo, no todo es positivo si se opta por esta opción, tal y como advierte el funcionario de la seguridad social, Alfonso Muñoz, experto en esta materia que ha aclarado varios aspectos sobre la jubilación anticipada, además de lanzar una advertencia fundamental para los posibles interesados.

En lo que respecta a la jubilación, hay opiniones muy diversas, ya que, mientras que hay quienes tienen el deseo de finalizar su vida laboral con el mínimo de años cotizados, como estipula la ley, para optar al máximo de su pensión, otros prefieren disfrutar de la jubilación anticipada.

A la hora de determinar qué opción es mejor, hay que valorar sus respectivos pros y contras, ya que se trata de una decisión muy personal que depende de las preferencias que cada uno pueda tener.

Los interesados en la jubilación anticipada deben ser conscientes de que hay varios elementos a considerar como los coeficientes reductores. A través de su canal de YouTube, Alfonso Muñoz habla de esta posibilidad: "En el supuesto de que estés cobrando una prestación contributiva por desempleo, el SEPE cotiza por ti más o menos lo mismo que si estuvieras trabajando".

Tres consejos antes de solicitar la jubilación anticipada.

De esta forma, "tus cotizaciones en desempleo no afectarán a tu futura jubilación", por lo que en ese caso considera que quizás puede ser interesante solicitar la jubilación anticipada voluntaria una vez que se ha agotado la prestación contributiva por desempleo.

Sin embargo, también es importante prestar atención al momento en el que se solicita y el funcionario asegura que lo ideal es solicitarla en el mes de diciembre, y la razón son los mencionados coeficientes reductores, que penalizan sobre el importe de la pensión.

Así pues, la pensión "se verá reducida por cada mes que la adelantemos con respecto a la edad ordinaria", de manera que es muy importante prestar atención al momento elegido para iniciar este proceso.

¿Cuándo pedir la jubilación anticipada?

Alfonso Muñoz recomienda comenzar el proceso de jubilación anticipada en el mes de diciembre porque "todas las pensiones cuyos hechos causantes sean antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC)".

Para que se entienda mejor, ha puesto un ejemplo: "Si te jubilas el 31 de diciembre, a partir del día siguiente a tu pensión se le aplicará la subida y, por tanto, el importe podría ser superior al que te hubiese correspondido si te hubieses jubilado meses más tarde".

"Para ser más exacto, eso dependerá del porcentaje de revalorización que se aplique en ese año en cuestión", apunta el experto.

No pidas la jubilación 2 años antes

Por otro lado, Alfonso ha hecho hincapié en otro momento que no es nada recomendable para comenzar un proceso de jubilación anticipada: "No solicites la jubilación justo 2 años antes de la edad ordinaria de jubilación".

Asegura que esto sucede porque "los coeficientes reductores que se aplican durante los tres primeros meses son más elevados", a pesar de que la normativa permite que se adelante el cese laboral hasta 730 días.

De esta manera, continúa explicando que, para aquellos que se preocupan por ello, puede que vean interesante solicitar la jubilación "justo un año y 9 meses antes de tu edad ordinaria de jubilación" para evitar esas penalizaciones.

Son muchos los expertos como Alfonso Muñoz que consideran que las penalizaciones vigentes y que se establecen durante los primeros meses están concebidas con el principal objetivo de desincentivar la jubilación anticipada.

¿Merece la pena la jubilación anticipada?

Es posible adelantar la edad de jubilación siempre que se cumplan con los requisitos mínimos para hacerlo, pero determinar si merece o no la pena dependerá de cada caso en particular y de sus preferencias.

En cuanto a las ventajas, es que se ganarán dos años de tiempo y el estado físico y mental será mucho mejor, pudiendo disfrutar de aquello que desees sin tener que acudir a tu puesto de trabajo, que puede ser más o menos exigente en cada caso.

Al tener ese tiempo libre, podrás aprovechar dos años para realizar viajes y otras actividades que, en caso de trabajar, no podrías realizar o al menos con tanta libertad. Si estás en situación de desempleo y no recibes prestación por ello, es una manera de empezar a percibir ingresos.

Con ellos podrás satisfacer los gastos derivados de tu vida diaria y aprovechar el retiro de una forma más tranquila. No obstante, al igual que sucede con prácticamente todo, también lleva asociadas una serie de contras a conocer.

Entre estas últimas se sitúa la pérdida de capital humano para la sociedad y la empresa para la que trabajes, pues no podrán contar en su plantilla con una persona con experiencia y conocimientos para el buen funcionamiento del negocio.

No obstante, el principal problema es que jubilarse de manera anticipada supondrá que la pensión no será del 100%, salvo que se trate de casos de discapacidad o por haber realizado trabajos peligrosos, tóxicos para el organismo o con mucha carga física, entre otros.